«Кто работал в колл-центре, быстро найдет выход их тупика»

Автор фото Владимир Кулик

Как получить интересную работу в Билайн, и где оператор построит новые базовые станции – об этом «КП-Липецк» рассказал директор Липецкого отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Руслан Тер-Григорьянц.

- В Липецке вы работаете руководителем отделения Билайн недавно. Чем занимались до этого?

- В Липецке я живу и работаю с октября 2020 года. До этого руководил в Билайн одним из подразделений по работе с корпоративными клиентами, жил в Ставрополе. В прошлом году в компании была изменена структура управления. Это было сделано для того, чтобы максимально учитывать специфику конкретного региона, лучше понимать потребности клиентов, быстрее реагировать на их запросы.

- В Липецке у вас появились новые рабочие места?

- Да, для нас было важно усилить команду. Прежде всего, технический блок. В регионе появилась техническая дирекция, которая занимается улучшением качества связи. Кроме этого, мы сейчас приглашаем в Билайн тех, кто готов работать с клиентами – в магазинах (недавно наш салон открылся в ТРЦ «Армада») и колл-центре. В колл-центре сотрудники работают в дистанционном формате, при этом получают все преимущества работы в крупной компании. Те, кто ищет работу могут подать заявку.

- Сотрудники могут работать не в офисе, а из дома?

- Да, сотрудники пройдут обучение и смогут работать дистанционно, из дома.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее.

- Мы постоянно улучшаем сервис, в том числе при обращении клиентов по телефону. Поэтому увеличиваем число колл-центров в регионах. Один уже открылся в Липецке, еще один – в Курске. Мы набираем людей без ограничений по возрасту или опыту работы, предлагаем гибкий график и работу из дома со всеми преимуществами трудоустройства в крупной компании (в том числе оплачиваемое обучение, трудовой договор уже через 8 дней после успешного обучения, ДМС и корпоративную сотовую связь). Это хорошая возможность найти работу для молодых людей. В Билайн, кстати, очень многие руководители, еще когда были студентами, начинали работать в колл-центре. Это прекрасная школа и отличный старт карьеры. Тот, кто работает в колл-центре, развивает в себе много полезных качеств. Например, умеет быстро находить выход из нестандартных ситуаций, казалось бы, из тупика.

Автор фото Владимир Кулик

- Можете привести пример?

- Мне запомнился случай, когда несколько лет назад на Новый год позвонил клиент с просьбой прислать его паспортные данные, так как он очень «хорошо» отметил праздник, остался в чужом городе без паспорта и хотел купить билет домой. Наш сотрудник очень хотел помочь клиенту. А так как он не имеет право предоставить паспортные данные, это конфиденциальная информация, сотрудник подсказал, что паспортные данные можно уточнить, если зайти в личный кабинет. В результате благодаря поддержке колл-центра и стабильной работе мобильного интернета клиент купил билет и уехал домой.

- Наверняка большая часть звонков в колл-центр связана с работой сети.

- Такие обращения действительно есть, мы их анализируем, учитываем при планировании сети и строительстве новых базовых станций. Клиенты зачастую даже не догадываются, какая большая работа остается «за кадром». Например, в прошлом году мы на всех базовых станциях в Липецкой области полностью заменили оборудование на более современное. В этом году продолжим работу, чтобы можно было выходить в Сеть на более высоких скоростях.

- Что еще собираетесь делать для улучшения качества связи?

- В 2021 году мы планируем почти в 5 раз увеличить инвестиции в сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет. Кроме модернизации оборудования будем строить базовые станции в «новых микрорайонах» Липецка и загородных поселках, планируем улучшать покрытие сети в Грязинском и Елецком районах.

- В пандемию из-за «удаленки» многие подключали проводной домашний интернет. У вас выросло число таких клиентов?

- Конечно, выросла и нагрузка на сеть, и количество клиентов. Когда люди начали массово работать из дома, существенно вырос трафик в сети. Нам удалось в два раза увеличить пропускную способность канала для широкополосного доступа, чтобы можно было дома всей семьей спокойно учиться и работать. Жители Липецкой области стали чаще подключать так называемые конвергентные семейные тарифы, когда в одном пакете – не только мобильная связь, но и домашний интернет, и телевидение. Это удобно и дает возможность сэкономить. Половина наших абонентов сегодня выбирают именно такие тарифы.