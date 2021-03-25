Липецкий металлургический колледж: Ставка на высокий уровень развития профессиональных компетенций

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Для Липецкого металлургического колледжа, одного из ведущих образовательных учреждений в системе среднего профессионального образования Липецкой области, участие в национальном проекте «Образование» стало успешным: в 2020 году он был признан победителем федерального проекта «Молодые профессионалы». Общая сумма гранта составила свыше 50 млн рублей, финансовую поддержку оказали администрация области и стратегический партнер колледжа – ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Уже осенью 2021 года на базе профессиональной образовательной организации откроются 4 мастерские по новым для Липецкой области направлениям – электроника, промышленная механика, электромонтаж и лабораторный химический анализ.

Важнейшими показателями качества профессионального образования стали и высокая востребованность выпускников на рынке труда, и достижения в профессиональных конкурсах. На IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Липецкой области команда колледжа показала отличные результаты. Ребята завоевали в различных компетенциях 4 «золота», 3 «серебра», 2 «бронзы» и медальон за профессионализм.

Растет конкурс при поступлении в колледж

За последние годы заметно вырос спрос на специальности, связанные с высокотехнологичным производством ПАО «НЛМК» и сферой информационных технологий. Средний балл аттестата поступающих на бюджетную форму обучения составил 4,3, а конкурс на востребованные и перспективные специальности, как «Информационные системы и программирование», – свыше восьми человек человека на место. Заметно увеличился и контингент: традиционно на первом курсе формировались 15-17 учебных групп, а в 2020-2021 учебном году их – рекордные 22!

Сегодня в Липецком металлургическом колледже обучаются свыше 2 тысяч студентов по 18 специальностям технологического, естественнонаучного и социально-экономического профиля. Здесь современная материально-техническая база (свыше 30 уникальных лабораторий по различным направлениям исследований), стабильный и высококвалифицированный педагогический коллектив, талантливые студенты и успешные выпускники, среди которых свыше 80% трудоустроившихся.

В колледже эффективно преодолели сложности «ковидного» года и осваивают новые направления.

Пандемия не могла не повлиять и на деятельность одного из старейших образовательных учреждений Липецкой области. Вначале при переходе на обучение в дистанционном формате были определенные сложности, связанные с техническим обеспечением образовательного процесса, недостаточной разработкой учебного информационного ресурса. Но из трудной ситуации, по мнению директора колледжа Алексея Уколова, вышли достойно. Оперативно созданы новые компьютерные классы, чтобы успешно учить с применением дистанционных образовательных технологий, курсы повышения квалификации прошли многие преподаватели. В ближайшее время, по словам Алексея Уколова, электронные образовательные ресурсы планируется разместить на сайте дистанционного обучения, что позволит студентам не только выбрать индивидуальную траекторию обучения, но и повысить мотивацию к самостоятельному достижению высоких профессиональных результатов.

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- Мы выработали новую систему взаимодействия с обучающимися, получили необходимый опыт проведения онлайн-трансляций. Все успешно справились, учебных/академических задолженностей у студентов нет, а значит, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация прошли благополучно. С 1 сентября 2020 года мы учимся в очном формате, - отметил директор Липецкого металлургического колледжа Алексей Уколов.

Успешное сотрудничество с ПАО «НЛМК»

Статус базовой профессиональной образовательной организации ПАО "НЛМК" гарантирует не только трудоустройство выпускников профильных специальностей на комбинат, но и высокую стабильную заработную плату, профессиональный и карьерный рост. Поддержка Новолипецкого металлургического комбината для колледжа весома и значима: это и помощь в оснащении образовательного процесса современным оборудованием, и материальная поддержка студентов и преподавателей. Даже в условиях карантина для проведения производственной практики студентов ПАО «НЛМК» направил квалифицированных специалистов, которые проводили на базе колледжа мастер-классы и тренировочные занятия. В учебно-производственных мастерских и лабораториях были воссозданы производственные условия, что позволило студентам освоить профессиональные навыки.

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Но хорошее образование - это не только качественная подготовка профессионала в определенной сфере.

- Наша цель – обучить квалифицированного специалиста и воспитать гражданина, патриота. Чтобы выпускник колледжа был готов к самостоятельной жизни, понял свое предназначение, в образовательной организации выстроена система воспитательной деятельности. У ребят в колледже есть все возможности для самореализации – в учебе, творчестве, спорте, у них насыщенная, интересная студенческая жизнь, – отмечает Алексей Уколов. Хочу пожелать нашим студентам не бояться трудностей, никогда не останавливаться в своем духовном и профессиональном развитии. Целеустремленные люди обязательно добьются успеха.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива колледжа.

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