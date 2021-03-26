«Новые люди»: Не хочешь в армию - оплати вуз для солдата

«Новые люди» намерены отстаивать право выбора для призывников.

Не хочешь служить - плати. Этот нелегальный принцип для многих действует уже давно. Но почему бы не сделать такое правило официальным? А доходы от его реализации не направить на поддержку тех парней, которые готовы провести год в казарме? Об этом всерьез задумалась партия «Новые люди». И заявила о намерении отстаивать право выбора для призывников. Для этого она сформирует необходимую законодательную инициативу.

Если предложение поддержат на федеральном уровне - новый порядок призыва начнет действовать уже в ближайшие годы. С идеей легализации платы за отказ от службы в армии также выступили участники масштабного конкурса «Марафон идей», который провела партия «Новые люди».

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того, кто в армии отслужил, - считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

При этом бывший солдат смог бы выбрать интересующую его специальность в подходящем вузе. И оплатить обучение за счет средств, привлеченных по данной программе.

Но и на этом «Новые люди» не останавливаются. По мнению партийцев, задействовать интеллектуальный и творческий потенциал молодого поколения можно еще и за счет расширения перечня направлений альтернативной гражданской службы.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей. Это будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - уверен Алексей Нечаев.

С идеей легализации платы за отказ от службы в армии также выступили участники «Марафона идей».

Свое заявление он считает публичным приглашением к диалогу с оборонным ведомством. В том числе и с участием министра Сергея Шойгу.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас Минобороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди».

СПРАВКА

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020-го ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в Томске - более 15%. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, и она намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.