Весна идет, глаза слезятся, нос течет – грядет сезонная аллергия

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Помимо долгожданного тепла весна несет и дискомфорт для аллергиков. Чихание, першение в носоглотке, слезотечение, отечность век, шелушение кожи…Аллергические реакции могут быть разными, и от них никто не застрахован. По данным Института иммунологии МЗ РФ в различных регионах России распространенность аллергических болезней составляет от 15 до 35%, эта цифра ежегодно растет.

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Что такое аллергия и как ее лечить? Об этом рассказывает Ирина Лукина, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук.

- Ирина Викторовна, что такое аллергия, каковы ее симптомы?

- Если кратко – это специфически повышенная чувствительность организма к различным веществам внешней среды с антигенными свойствами. Иммунная система начинает воспринимать белки растительного и животного происхождения как врагов, и пытается защититься, вырабатывая иммуноглобулины (белковые антитела). Каскад аллергических воспалительных реакций приводит к различным клиническим симптомам – зуду в глазах, выделениям из носа, затрудненному дыханию, высыпаниям на коже – симптомы могут быть многогранны. В весенний период актуально воздействие на организм человека аллергенов пыльцы деревьев - березы, ольхи, лещины. Затем на смену приходит волна пыления луговых, злаковых, а потом и сорных трав. У людей нарушается качество жизни, они вынуждены принимать несколько медикаментов для подавления реакций. Это бремя как для человека, так и для системы здравоохранения.

- Какие люди предрасположены к проявлению аллергии?

- К сожалению, аллергия может реализоваться в любом возрасте.

Если один или оба родителя страдают аллергией, риск развить аллергическое заболевание у ребенка многократно повышается.

Если человек с аллергией к конкретному виду аллергенов не пытается оптимально лечиться, то есть вероятность развития реакции иммунной системы на более широкий круг аллергенов.

- Что может послужить поводом для обращения к аллергологу-иммунологу?

- Для детей - это, безусловно, наличие атопического дерматита, характеризующегося сухостью кожи и высыпаниями на ней. А для взрослого повод обратиться к аллергологу – это симптомы ринита (обильные слизистые выделения из носа, затруднение носового дыхания, частое чиханье), конъюнктивита ( зуд в глазах, покраснение), бронхиальной астмы ( затруднение дыхания, свистящие хрипы, приступообразный кашель).

Некоторые ошибочно думают, что у них ОРВИ, но если такое «ОРВИ» протекает несколько сезонов подряд в одно и то же время, то это повод задуматься.

Но в любом случае при возникновении соответствующих симптомов необходимо обратиться к аллергологу.

- А для Липецкого региона есть какие-либо характерные виды аллергии?

- Специфических заболеваний нет. Это также, как и в других регионах, круглогодичные аллергические риниты, бронхиальная астма, но промышленные условия Липецка отягощают аллергические проявления. Процент аллергических заболеваний выше у тех, кто живет в промышленном центре.

- Лечатся ли аллергические заболевания или это пожизненно?

- Бронхиальная астма и аллергический ринит - это хронические заболевания. Есть медикаментозная фармакотерапия, направленная на подавление симптомов и улучшение качества жизни. Есть и методы лечения, обладающие болезнь-модифицирующим эффектом. С их помощью можно изменить аллергический тип реагирования, со временем сформировав толерантность к аллергенам. Говоря о воздействии пыльцы или клещей домашней пыли на организм, прекрасным способом лечения является аллергическая специфическая иммунотерапия. Это персонифицированный вид лечения с учетом конкретно выявленной аллергии у пациента. Такого рода терапия ранее была только подкожной инъекционной, сейчас стали доступны эффективные сублингвальные (подъязычные) препараты – в виде спреев, таблеток. Они применяются за 3-4 месяца до цветения, их прием наращивается с выходом на поддерживающую дозу. Лечение проводится не менее 3-х лет и позволяет в итоге не только уменьшить объем принимаемых медикаментов, но и вовсе от них отказаться, привести заболевание в ремиссию на срок от 6 до 10 лет.

- Есть ли противопоказания у аллергиков для вакцинации от ковид?

- Безусловно, ведь показания к вакцинированию были всегда. В период пыления пациент не должен подвергаться плановой вакцинации, у него возможна аллергическая реакция. - Хочется пожелать читателям, чтобы период «когда-нибудь обращусь к врачу» был короче. Это поможет своевременно выставить диагноз, убережет от ненужных осложнений и улучшит качество жизни людей с аллергической патологией.

Владимир КУЛИК. Фото из архива Ирины ЛУКИНОЙ и архива «КП».