Инициативы работников НЛМК помогают охране окружающей среды

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В 2020 году работники цехов предложили более 600 инициатив, большинство из которых уже реализованы. Предложения помогли увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования, повысить степень утилизации вторичного сырья, оптимизировать накопление мусора на прицеховых территориях, уменьшить шумовое воздействие агрегатов.

К примеру, сотрудники предложили меры для снижения эмиссии пыли с применением увлажнения, герметизации и иных технических решений. Еще одна инициатива помогла исключить попадание масел в канализационные стоки. Работники комбината также предложили технологию снижения шума при срабатывании предохранительных клапанов на производственном оборудовании.

Победителями конкурса стали коллективы доменного цеха №1, ферросплавного цеха, цеха горячего проката, утилизационной ТЭЦ, механосборочного цеха прокатного оборудования и автотранспортного управления. В личном зачете победили представители доменного цеха №1, ферросплавного цеха, цеха холодного проката и покрытий, автотранспортного управления, цеха по ремонту металлургического оборудования и цеха водоснабжения. Памятными подарками также отметили лучших специалистов по обращению с отходами, которые работают в доменном цехе №1, копровом цехе, цехе динамной стали, цехе водоснабжения и других подразделениях.

Всех победителей наградили денежными премиями и почетными грамотами.

«Экологи комбината вместе с работниками подразделений стараются использовать любые инициативы для максимального снижения воздействия производства на окружающую среду. Наряду с внедрением крупных экологических проектов это делает природоохранную работу предприятия более эффективной и позволяет максимально вовлекать персонал в экологические улучшения», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В 2020 году НЛМК реализовал более 100 природоохранных мероприятий. Основная часть проектов была направлена на улучшение качества воздуха. Завершена масштабная реконструкция доменных печей №4 и №6, а также конвертеров №2 и №3, что позволило снизить общую эмиссию на 9 тыс. тонн, включая пыль и оксид углерода. Был введен в строй комплекс безводного охлаждения доменного шлака, который позволяет в 3,5 раза сократить эмиссию сероводорода на участке и минимизировать запах от этого химического соединения. В результате при росте объемов выплавки стали в 2020 году предприятие снизило валовую эмиссию на 1,5%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.