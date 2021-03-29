С начала года пакетные предложения «Ростелекома» выбрали две тысячи жителей Липецкой области

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Это на 50% больше, чем за тот же период 2020 года. Юбилейным абонентом стал Роман Курочкин, проживающий в микрорайоне Елецкий. Он подключил тарифный план «Технология выгоды +». Комбо-тариф включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. В подписку входят 227 телеканалов, 10 000 фильмов и пять тематических пакетов, которые можно смотреть одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь включает 2 000 минут разговоров, 500 СМС, 50 Гб интернет-трафика на максимальной скорости.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем развивать комплексные предложения, Понимая, что абонентам удобно оплачивать все услуги в один клик, предлагаем им выгодные тарифные планы, которые дают возможность существенно экономить не только время на оплату, но и семейный бюджет. Можно подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, СМС и гигабайтов интернета. Среди пользователей нужно только определить ”главного”, чтобы он контролировал единый лицевой счет и вносил абонентскую плату. Предложения “Ростелекома” актуальны не только для новых абонентов, но и для тех, кто с нами давно: необходимо только оставить заявку на объединение услуг в один пакет».

Роман Курочкин, житель микрорайона Елецкий:

«Когда сделал ремонт в новой квартире, то при выборе провайдера особо вопрос не стоял. На прежнем месте проживания пользовались услугами “Ростелекома”. Там и сейчас живет моя мама, ей оставили интернет и телевидение. Переезжая, позвонил специалистам провайдера, проконсультировался, мне рассказали про тариф, где все услуги собраны в одном личном кабинете. Посоветовался с супругой, посчитали затраты на мобильную связь всей семьи, выяснили, что тратим больше, чем если перейти на тарифный план “Технология выгоды+”. Теперь один раз в месяц оплачиваю все услуги: интернет, ТВ и мобильную связь. О том, что стал юбилейным абонентом, сообщили по телефону. Было приятно, получил памятные сувениры от компании».

Все звонки внутри одной семьи или группы, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» внутри тарифного плана «Технологии выгоды +» бесплатные и безлимитные. Они не тратят пакет минут, а самые популярные социальные сети и мессенджеры не расходуют пакет интернет-трафика.

Узнать подробнее обуслуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8 800 3013810.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»