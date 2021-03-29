Липецкэнерго в 2020 году повысило квалификацию порядка тысячи своих сотрудников

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В 2020 году филиал направил на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников 5,912 млн рублей.

Новые знания, умения и навыки по различным программам получили 1022 сотрудника Липецкэнерго. Это порядка 50 % от числа всех работников филиала. Обучающиеся были направлены в учебные центры и учебные заведения, в том числе и корпоративные учебные центры. Большинство обучившихся - 95,6 % - представители производственных специальностей (977 человек), что обусловлено их пропорционально высокой долей в общей численности персонала, а также предъявляемыми к ним повышенными требованиями безопасности и дополнительными требованиями к квалификации. Из них42 % обученных составил вспомогательный персонал (408 человек). 4,4 % от общего количества обучающихся - административно-управленческий персонал (45 человек). Обучение проводилось по программам: электромонтер оперативно-восстановительной бригады, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по оперативным переключениям, стропальщик, пильщик, машинист БКМ; лица, ответственные за безопасное производство работ подъемниками (вышками), кранами, за выпуск автотранспорта на линию, а также экологическая, пожарная безопасность и общие правила промышленной безопасности.

Особое внимание уделялось подготовке специалистов, задействованных в решении стратегических задач по трансформации электрических сетей. С этой целью для руководителей и специалистов технического блока были организованы курсы повышения квалификации по программе «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций». Приоритетное место в 2020 году традиционно отводилось направлениям, связанным с обеспечением безопасности персонала при производстве работ.

Основными образовательными площадками для энергетиков стали Липецкий государственный технический университет, Воронежский учебный центр «Энергетик», «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, Центр охраны и безопасности труда Липецкой области, Липецкий областной учебно-курсовой комбинат.

В 2021 году Липецкэнерго направит на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в специализированные учебные заведения порядка 1100 специалистов. Бюджет на их обучение запланирован в объеме 5,86 млн рублей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго