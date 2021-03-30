Игорь Артамонов провёл заседание антикоррупционной комиссии

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня провёл рабочее совещание по вопросам применения мер ответственности за коррупционные правонарушения и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти, а также их взаимодействия с органами прокуратуры, в котором приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти Липецкой области.

Также на совещании обсуждались вопросы об истечении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год государственными служащими Липецкой области 30 апреля 2021 года.

Руководитель региона подчеркнул, что соблюдению антикоррупционного законодательства областная власть уделяет постоянное и пристальное внимание. «Борьба с коррупцией – один из приоритетов деятельности региональной власти. Мы плодотворно сотрудничаем с правоохранительными органами, проводим профилактическую работу, принимаем дополнительные меры по противодействию коррупции», – отмечает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.