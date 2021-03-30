В Липецкой области заключенному "вору в законе" трижды отказали выдать новый паспорт

Апелляционный и кассационный суды оставили жалобу "вора в законе" без удовлетворения Фото: "КП" Архив

Криминальному авторитету, который отбывает наказание в одной из колоний Липецкой области, отказали в выдаче нового паспорта. Его будут судить по ст.210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Еще в мае 2020 года так называемый "вор в законе" обратился в Елецкий городской суд с иском. Заключенный указал, что его паспорт потеряли сотрудники ФСИН, пока он находился в исправительных учреждениях. Мужчина попросил заменить его, но в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ельцу ему отказали.

В суде представители истца убеждали, что у мужчины было гражданство СССР и паспорт, на основании которого и справки Посольства РФ в Грузии ему в 2001 году в Тульской области выдали российский паспорт. Они добавили, что в прошлом личность заключенного устанавливали по паспорту РФ. Представители просили суд признать незаконными действия ответчика.

Против удовлетворения иска возразил представитель ОМВД России по Ельцу.

- При рассмотрении заявления истца о замене паспорта была проведена проверка правомерности выдачи ему паспорта гражданина РФ, - разъяснил суду представитель ответчика. - В ходе проверки установили, что РУВД Тульской области в 2001 году не выдавал истцу паспорт гражданина РФ.

В итоге Елецкий городской суд отказал криминальному авторитету в удовлетворении его иска. В сентябре того же года "вор в законе" подал апелляцию в Липецкий областной суд. Но судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены решения Елецкого суда. Тогда мужчина подал жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова.

Заседание по этому вопросу состоялось в минувшую пятницу 26 марта. Но суд не увидел нарушений со стороны первой инстанции и апелляции, оставив жалобу без удовлетворения.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый с 1997 году именовал себя "вором в законе", отбывая наказание в ФКТУ Т-2. Согласно материалам дела, мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии, сплачивал других осужденных и пропагандировал "воровские идеи". Статус "вора в законе" давал ему имущественные и другие выгоды.

Фигурант свою вину не признал. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и до 5 млн рублей штрафа.