«Новые люди» помогут ликвидировать проблемы передвижения для людей с ограничениями по здоровью

Акцию по обследованию состояния доступной среды «Новые люди» проводят по всей России.

«Новые люди» хотят заинтересовать бизнес и власти в том, чтобы навести порядок в области организации доступной среды. По мнению представителей липецкого регионального отделения партии, штрафы и наказания - не самая действенная мера в этой сфере. После обследования состояния безбарьерной среды «Новые люди» подготовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы.

Акцию по обследованию состояния доступной среды «Новые люди» проводят по всей России. В Липецкой области сторонники партии проверяли качество безбарьерной среды сразу по нескольким направлениям. В течение нескольких дней волонтеры изучали состояние доступной среды в больницах и поликлиниках, магазинах и аптеках, административных зданиях и жилых кварталах.

- Мы считаем, что не должно быть ситуаций, когда пандус есть лишь для галочки, и в реальности воспользоваться им невозможно. Настолько крутой, что спуститься-подняться по нему - проблема, нужна чья-то помощь. И уж тем более такие места, как поликлиники, аптеки, магазины и парикмахерские должны быть приспособлены для всех людей, в том числе и для инвалидов-колясочников и мамочек с детьми в колясках-люльках. Пока же высокие ступеньки этих социально значимых мест становятся для них барьером, - говорит Юлия Соловьева, руководитель Липецкого регионального отделения партии «Новые люди».

«Новые люди» подготовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы.

Отметим, что партия выступает с инициативой привлечь к созданию доступной среды предпринимателей. «Новые люди» уверены, что это выгодно самому бизнесу. Безбарьерная среда нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, и людей с ограничениями по зрению или слуху. Вопрос касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий. Одно из ключевых предложений партии - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. То, что «Новые люди» хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме, - подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в четырех регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму «Новые люди» выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.