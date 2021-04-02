«Открытие»: 2021 год приносит повышение показателей

Нормативы достаточности капитала банк выполняет с запасом: 13,7% при пороговом значении 11,5%

Чистая прибыль ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за два первых месяца 2021 года по РСБУ составила 16,8 миллиарда рублей - в 3,7 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Показатели рассчитаны по внутренней методике банка на неконсолидированной основе.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за февраль увеличился на 32 миллиарда рублей до 1,78 триллиона - за счет роста портфеля кредитов юридических лиц на 2% и физических лиц также на 2%.

Чистая прибыль банка за февраль 2021 года составила 3,5 миллиарда рублей против1,5 миллиарда 2020 года. Рост чистой прибыли банка обусловлен увеличением чистого процентного дохода банка на 73% до 6,8 миллиарда рублей и сокращением операционных расходов на 8%.

Средства клиентов в феврале снизились 3% преимущественно за счет планового сокращения средств юридических лиц (-7%). Средства частных клиентов, напротив, выросли за месяц на 2 миллиарда

В феврале 2021 года банк выпустил 5-летние облигации объемом 15 миллиардов рублей.