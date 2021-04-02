Зачем менять роутер

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Но в действительности причин заменить старый, но, казалось бы, исправно работающий роутер значительно больше. Давайте разберемся.

Низкая скорость соединения

Оглянитесь вокруг и посчитайте количество гаджетов с выходом в интернет. Смартфон, ноутбук, планшет – что-то из этого есть в каждой семье в нескольких экземплярах. А если добавить еще Smart-TV, приставки, умные розетки и лампочки,разнообразные датчики и прочие элементы умного дома, то можно насчитать десятки устройств.

Каждый роутер рассчитан на определенную скорость соединения. Все эти гаджеты делят ее между собой. Поэтому чем их больше, тем медленнее работает интернет на каждом из них.

Кроме того, зачастую роутер просто неспособен выдать ту скорость, которую получает от провайдера. Ведь современные операторы предлагают интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/с.

Разный уровень покрытия

В каждой комнате квартиры разный уровень сигнала, а в каких-то зонах его и вовсе нет? Для того, чтобы комфортно поработать за ноутбуком, приходится искать «место под солнцем» в собственном доме? Причина в роутере!

Проблему решит более современный роутер с мощными антеннами. Он обеспечит стабильный сигнал в каждом уголке дома.

Зашумленный канал

Большинство устройств Wi-Fi, BLUETOOTH и даже некоторая бытовая техника использует частоту 2,4 ГГц. Что это значит? Зашумленный канал. Из-за большого количества сигналов на одной частоте скорость работы домашнего Wi-Fi может существенно снижаться, а включенная микроволновка просто его заглушит.

Современные роутеры обладают двойным диапазоном – 2,4 и 5 ГГц. Если в вашем доме большое количество помех, используется частота 5 ГГц. Она менее загружена и имеет 17 непересекающихся каналов, но у сигнала меньший радиус действия, и он хуже проникает через стены. В иных случаях используетсячастота 2,4 ГГц. Роутер переключается между частотами для поддержания оптимального соединения.

Устаревшая «начинка»

Мы регулярно меняем различные устройства, не дожидаясь их поломки, на новые. Новый компьютер с более мощным процессором и видеокартой, последняя модель беспроводного пылесоса или умный телевизор с картинкой в 4К. Вопроса «зачем?» тут не возникает. Очевидно, что более современные модели мощнее, производительнее и экономичнее.

Ситуация с роутерами абсолютно идентичная. По сути, это мини-компьютер с процессором, оперативной памятью и прочими компонентами, которые обрабатывают, шифруют, дешифруют и перенаправляют информацию. Устаревание деталей со временем начинает негативно сказываться на производительности и стабильности работы. Роутер может самопроизвольно перезагружаться, виснуть, перегреваться.

Новые стандарты связи

Помимо «железа» со временем развиваются и стандарты связи. Так, первый стандарт беспроводных сетей 802.11, который был одобрен IEEE(Институт инженеров по электротехнике и радиотехнике) в 1997 году, поддерживал скорость передачи данных всего лишь до 2 Мбит/с. Самый современный же стандарт 802.11ax (Wi-Fi6), утвержденный только в прошлом году, в лабораторных исследованиях показывает скорость свыше 10 Гбит/с.

Если домашний роутер поддерживает 802.11ac (Wi-Fi 5), можно выдохнуть: на ближайшую пару лет его производительности вполне хватит. А вотобладателям устройства, работающего по стандарту 802.11n, пора задуматься над более современной моделью.

Своевременная замена роутера – это залог качественного бесперебойного сигнала и высокой скорости интернета. Новая модель позволит выходить в Сеть со всех устройств одновременно, играть в онлайн-игры и просматривать видео в самом высоком качестве из любой точки дома. Абоненты «Ростелекома» могут принять участие в акции и приобрести современный премиум-роутер за 3500 рублей (стоимость без скидки — 4080 рублей).

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