В Липецке начался ремонт на улице Меркулова, который затянется до осени

В Липецке начался ремонт на улице Меркулова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 2 апреля, в Липецке стартовал сезон большого ремонта. Начался он с улицы Меркулова. Сюда зашел подрядчик, выигравший тендер. Ему предстоит отремонтировать участок улицы от пересечения с проспектом 60 лет СССР до ТРЦ "Октябрьский". Как уточнили в пресс-службе мэрии, на это выделили 42 млн рублей. В последний раз покрытие здесь обновляли в 2012 и 2014 годах - в 2 этапа. Но в прошлом году в ходе диагностики выяснилось, что ремонт необходим.

Специалисты уже демонтируют старый бортовой камень. Всего заменят около 5,5 тыс. погонных метров. Также им предстоит срезать 18 тыс. кв. метров асфальта, уложить выравнивающий слой, геосетку и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также в порядок приведут карманы для общественного транспорта, светофоры и пешеходные зоны.

На время ремонта дорогу перекрывать не будут. Липчан просят быть внимательными при движении на участке, а за разъяснениями или предложениями можно обратиться в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip.

Работы на улице Меркулова планируют завершить осенью. Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в областном центре отремонтируют 18 дорог. Также начнется реконструкция на улице 50 лет НЛМК.