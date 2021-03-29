Торги на реконструкцию улицы 50 лет НЛМК выиграла липецкая фирма

В Липецке выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию на улице 50 лет НЛМК. В аукционе победила одна из липецких фирм. Ей удалось снизить начальную стоимость торгов с 515,7 до 477,1 млн рублей.

Напомним, что провести аукцион пришлось повторно из-за жалобы участника. Организация пожаловалась в УФАС по Липецкой области, что заказчик разместил не всю проектно-сметную документацию. Однако, в управлении с этим не согласились. Но УФАС выявил другое нарушение - участников без необходимого опыта работы неправомерно отклоняли. Поэтому заявки рассмотрели еще раз. В итоге, победителя выбрали из 4 компаний - воронежских и липецких.

Реконструкция в районе Манежа пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Подрядчик должен приступить к работам в апреле.