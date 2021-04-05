Эффект от реализации программы энергосбережения в Липецкэнерго составил порядка 3 млн кВт*ч

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Наибольший объем экономии – порядка 1,8 млн кВт*ч филиал получил от выполнения технических мероприятий: замены проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замены провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).

1,2 млн кВт*ч было сэкономлено благодаря организационным мероприятиям, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

«Энергосбережение – неотъемлемый элемент производственной культуры Липецкэнерго. Реализация принципов энергосбережения позволяет экономить и направлять сэкономленные средства на решение первоочередных задач, способствующих повышению качества энергоснабжения потребителей. Комплексного эффекта энергосбережения удается добиться за счет организации коммерческого учета электроэнергии, внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, развития системы энергетического менеджмента, технического перевооружения и реконструкции электрических сетей, работе по пресечению неучтенного потребления электроэнергии», - отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала Михаил Боев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго