Предприниматели активно используют банкоматы «Открытия»

Пока это доступно только при использовании пластиковой, а не виртуальной бизнес-карты. Фото: Екатерина Папакина. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предоставил представителям МСБ возможность выбора символа (цели) снятия в банкомате в декабре 2020 года. С начала 21-го предприниматели провели более 120 тысяч операций почти на 9 миллиардов рублей.

В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам – 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских «кассовых символов».

Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу, но теперь представители бизнес-сообщества не привязаны к месту расположения и графику работы офиса и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно.