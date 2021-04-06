Практическую помощь садоводам и дачникам оказали депутаты Воронежской областной Думы

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По поручению председателя областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Владимира Нетёсова в ней приняли участие представители партии всех уровней. Было получено около 600 обращений по самым актуальным проблемам. В частности, речь шла об отсутствии в ряде СНТ площадок для сбора твердых коммунальных отходов, требующих ремонта подъездных путях, неудовлетворительном состоянии электросетей.

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– Тематическая неделя приемов по вопросам дачных и садоводческих товариществ стала одной из эффективных форм работы парламентариев. Только в Левобережном районе Воронежа сегодня более 30 садовых некоммерческих товариществ. И интерес горожан к дачному отдыху постоянно растет. Особенно актуально это стало после режима вынужденной самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. И, безусловно, важна поддержка садоводов и огородников на государственном уровне, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках тематической недели по вопросам дачных и садоводческих товариществ прошли обучающие вебинары для руководителей СНТ, а также консультации со специалистами профильных департаментов правительства региона и управлений администрации Воронежа. Обсудили основные законодательные изменения в сфере садоводства и огородничества. Так, марте 2021 года вступил в силу разработанный Росреестром федеральный закон, в соответствии с которым участники садовых товариществ смогут самостоятельно инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Они касаются группы объектов, а не одного участка. Такие работы нужны для устранения реестровых ошибок, из-за которых невозможно поставить либо снять с учета объект недвижимости, а также внести соответствующие изменения в необходимые документы. Говорили и о «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные садовые и жилые дома продлен на 5 лет до 1 марта 2026 года. Также в новом сезоне участники садовых некоммерческих товариществ смогут голосовать на заочных собраниях в сети «Интернет», что существенно упростит порядок проведения собрания собственников.

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Для решения некоторых конкретных вопросов депутаты регионального парламента и сотрудники общественных партийных приемных совершили ряд выездов на территории дачных кооперативов и товариществ. Так, заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель региональной общественной партийной приемной Марина Андрейчук встретилась с дачниками СНТ «Отдых».

Это одно из крупнейших товариществ, расположенных на территории Воронежа. Здесь более 2 тысяч участков. Среди основных вопросов – ямочный ремонт дороги. После зимы асфальт находится в аварийном состоянии. Садоводы опасаются, что из-за этого водители сезонных автобусов сократят свой маршрут, и всем придется ходить пешком. Также местная достопримечательность – речка Тавровка – может превратиться в болото. Водоем нуждается в срочной расчистке. Во время выездного приема Марина Андрейчук связалась с руководством департамента природных ресурсов и экологии – работы по расчистке родников и русла реки начнутся в ближайшее время. Вместе с жителями осмотрели и линии электропередачи. По словам дачников, практически бесхозная ЛЭП требует срочной реконструкции. По данному вопросу депутатом Облдумы будет направлено официальное обращение в региональное отделение компании Россети.

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Марина Андрейчук отметила: с подобными проблемами сталкиваются практически все садоводы области.

– Это и очистка реки, и газификация. Потому что всё чаще люди остаются жить в своих дачных садовых домах круглогодично, а не только в теплое время года. Это вопросы освещения, транспортной доступности. Хочу отметить, что абсолютное большинство проблем можно и нужно решать. Самое главное — правильно подготовить документы, правильно оформить обращение в органы исполнительной власти. Депутаты Воронежской областной Думы, сотрудники региональной партийной приемной возьмут все обращения на контроль, – подчеркнула Марина Андрейчук.

Большинство обращений граждан, поступивших в ходе тематической недели приемов, было оперативно отработано депутатами. По ряду проблем проведены расширенные правовые консультации, самые острые вопросы, требующие совместного решения с исполнительными органами власти, взяты парламентариями для дальнейшей работы.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы