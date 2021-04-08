В Воронежской области по госпрограмме с 2019 по 2022 год улучшат свои жилищные условия почти 3,5 тысяч человек

.

В Воронежской областной Думе продолжаются отчеты исполнительных органов власти о проделанной за год работе. В рамках «часа исполнительной власти» в Парламентском центре выступили руководители департаментов жилищно-коммунального блока правительства Воронежской области.

Депутаты обсудили реализацию региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2022», в рамках которой подлежат расселению 110 многоквартирных домов площадью 53,22 тыс. кв. м. В итоге свои жилищные условия должны улучшить 3390 человек. Предполагаемая стоимость расселения — 1,5 млрд рублей. Будут привлечены средства как государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, так и регионального бюджета.

.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, вопросы повышения качества жизни, в том числе расселение ветхого и аварийного жилья, формирование комфортной городской среды находятся на постоянном контроле депутатов регионального парламента. Бюджетные средства на софинансирование данных направлений предусмотрены в полном объеме.

Улучшить свои жилищные условия смогут не только жители областного центра. В этом году запланировано окончание строительства многоквартирных домов в Рамонском и Семилукском районах. В целом новые дома по данной программе построят в 13 муниципальных образованиях региона. В 2020 году из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные квартиры уже переехало свыше 1000 жителей Воронежской области.

Что касается реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», то в минувшем году за счет средств федерального и консолидированного бюджетов было благоустроено 98 дворовых и 20 общественных территорий в 24 муниципальных образованиях Воронежской области. В том числе реализованы 3 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это «Создание экопарка — Каялов бор» в городском поселении город Россошь, «Благоустройство территории озера Тамбовского — Перламутрового озера» в городском поселении город Павловск и «Создание парка — Крымская горка» в городском поселении город Новохопёрск. Программные мероприятия 2020 года завершены в полном объеме.

В 2020 году масштабные работы по программе «Чистая вода» были проведены в Терновском, Панинском и Аннинском муниципальных районах. Строительство будет продолжено также в Рамонском, Каширском, Новохопёрском, Таловском районах и г. Лиски. По итогам 2020-2021 гг. доля населения Воронежской области, обеспеченная качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, вырастет почти до 89%.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы