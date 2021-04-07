Скандал после отпуска в Эмиратах: Мэра Липецка обвинили в показных проверках и наигранных нападках на чиновников

Мэр Липецка разозлилась на чиновников, которые не следят за чистотой в городе Фото: принтскрин видео.

Как только мэр Липецка вернулась из отпуска в Эмиратах, в городе разразился скандал. В соцсетях активно обсуждали, на какие деньги Евгения Уваркина ездила за границу, припомнив неверные сведения в декларации о доходах градоначальницы.

После своего возвращения глава липецкой администрации устроила проверку городских территорий. Причем, довольно эмоциональную. Липчане оказались в недоумении - то ли на мэра так повлияла поездка в Эмираты и она захотела увидеть таким же чистым свой город, то ли это была игра на публику, чтобы показать качество своей работы.

СРЫВАЛА ВЫВЕСКИ И ОТЧИТЫВАЛА ЗА ОБЛЕЗЛУЮ КРАСКУ

В понедельник, 5 апреля, глава города Евгения Уваркина проверила, как следят за содержанием территорий Октябрьского округа городские службы, управляющие компании и бизнесмены. Увидев на улицах грязь, незаконно установленные баннеры и автомобили, припаркованные на газонах, Уваркина сильно разозлилась.

Мэр Липецка срывает незаконно установленные баннеры Фото: принтскрин видео.

Глава города срывала вывески, лично звонила владельцам шиномонтажных мастерских из-за облезлой краски на гаражах. Чиновников, которые не уследили за порядком, она назвала бесхребетными. А в киоск, где торговали спиртным без соответствующих документов, Евгения Уваркина вызвала полицию. Гнев градоначальницы был вполне объясним. Полгода назад управления округами наделили полномочиями контроля над всеми структурами, которые отвечают за городские территории. Предполагалось, что благодаря им ситуация с порядком в городе изменится к лучшему. Однако, воз и ныне там.

- Осенью 2020 года Евгения Уваркина выходила в рейд в том же Октябрьском округе и поставила задачу работать, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии. - Прошло полгода, а ситуация не изменилась. От липчан поступали многочисленные жалобы на некачественную уборку придомовых территорий, контейнерных площадок, общественных пространств. В управлениях округами же уверяли, что работа идет и ситуация меняется к лучшему.

ШИКАРНЫЙ ОТДЫХ И НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ

Экспрессивной проверке предшествовал отпуск мэра, который наделал немало шума. В конце марта Евгения Уваркина с семьей отдыхала в Дубае, который славится дорогим шоппингом. В Инстаграме появились фото, как семья проводит время на шикарной яхте. Возможно, после дубайской чистоты неухоженность улиц Липецка особенно бросалась мэру в глаза.

Но многие пользователи соцсетей все равно ополчились на градоначальницу из-за этой поездки. Дело в том, что перед новым годом региональная прокуратура проводила проверку по факту нарушений в декларации мэра о доходах. Выяснилось, что глава липецкой администрации наряду с другими сотрудниками указала неверные сведения. Мэр не указала в документах два счета, в том числе счета дочерей, на которых суммарно было около 60 рублей, а доход супруга был разделен на 2 части. Также в документах не значилась 1/3 доли квартиры площадью 49,2 кв.м. 30 марта в горсовете прошло заседание, на котором Евгении Уваркиной вынесли предупреждение за неполные сведения, внесенные в декларацию о доходах за 2019 год.

В пресс-службе отметили, что рейд с отпуском мэра никак не связан. Внеплановые выезды по Липецку Евгения Уваркина устраивает регулярно. Глава администрации пообещала, что проверки городских территорий продолжатся. По их результатам будут приняты решения, в том числе кадровые.

АКТЕРСКАЯ ИГРА ИЛИ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ?

Кстати, многие липчане назвали видео рейда "показухой". Под постом ролика в Инстаграм мэра большое количество комментариев. Люди пишут адреса мест, где по их словам, ситуация с порядком еще хуже. Одни согласны с Уваркиной и говорят, что с чиновниками так и надо разговаривать, если работа не выполнена. Другие хвалят градоначальницу за актерскую игру.

- Смех, да и только, - пишет липчанин Александр. - Надо не проверки с замами и показухами устраивать, а создать коммунальную службу, которая за чистотой в городе бы следила, а не на предпринимателей все перекладывать. Они и так платят налоги.

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