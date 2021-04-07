«Ростелеком» обеспечит работу телемедицинской платформы для поликлиники №1 в Липецке

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2 апреля соглашение о сотрудничестве в торжественной обстановке подписали директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов и главный врач ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1» Елена Павлюкевич. В рамках проекта у пациентов ГУЗ ЛГП №1 появится возможность получать телемедицинские консультации у ведущих специалистов-кардиологов областного кардиодиспансера. Для этого цифровой провайдер создаст автоматизированные рабочие места сотрудников поликлиники и проведет для них обучающие семинары. Кроме того, «Ростелеком» организует информационное взаимодействие платформы телемедицинских консультаций с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На этапе реализации пилотного проекта мы свяжем онлайн кардиологов поликлиники №1 и специалистов областного кардиодиспансера, что позволит медицинским сотрудникам коллегиально и своевременно проводить консультации по сложным случаям и оперативно корректировать лечение. По желанию лечебного учреждения дополнительно можно обеспечить дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара. Это позволит сократить число очных визитов в поликлинику. Возможности сервиса позволяют выбрать формат общения доктора и пациента: видеосвязь, звонок по телефону или текстовый чат».

Елена Павлюкевич, главный врач ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1»:

«Возможность телемедицинской связи между поликлиникой и кардиодиспансером реализована благодаря инициативе и поддержке управления здравоохранения Липецкой области. Техническую инфраструктуру доверили организовать “Ростелекому”. Подписанное соглашение – еще один шаг на пути к решению важнейшей задачи по снижению смертности населения от кардиологических заболеваний и сохранению здоровья жителей нашего региона».

Телемедицина — это оказание медицинских услуг с применением телекоммуникационных технологий. Сервис позволяет медицинским работникам взаимодействовать как с пациентами, так и между собой, проводить консилиумы, делится сведениями о течении заболевания.

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем — многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.

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Фото предоставлено «Ростелеком»