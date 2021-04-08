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Никто поначалу не знал, как бороться с этим вирусом. Но медики всего мира научились лечить зараженных. А со временем появились и прививки отCOVID-19. В России разработаны и зарегистрированы три вакцины. Расскажем, чем они отличаются, насколько эффективны и безопасны, а также – где можно получить.Давайте разберемся, как работает прививка?

Говоря простым языком, человека специально заражают. Но при этом возбудитель болезни практически недееспособен: его ослабляют/убивают в лаборатории, используют только те фрагменты вируса, которые не могут спровоцировать заболевание, либо используется «искусственный вирус» - синтезированный белок, сходный с настоящий белком вируса.

Однако организм борется с ним всерьез, и «запоминает» этот микроорганизм. Впоследствии, если микроб попадает в организм человека извне, иммунная система знает, что делать, и болезнь не развивается. Такая своего рода игра на опережение.

Разумеется, все изобретенные препараты проходят массу лабораторных и клинических испытаний. Проверяется не только эффективность, но также безвредность и безопасность. Причем, не только первой выпущенной партии вакцины, но и каждой последующей.

По такой же схеме происходит разработка и изготовление вакцин от коронавируса.

Первая вакцина носит романтичное название «Спутник V» (неромантично то же самое звучит Гам-Ковид-Вак). Ее придумали ученые национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи (Москва). Зарегистрировали препарат еще в августе прошлого года.

Прививка разработана на основе аденовирусного вектора. Аденовирусы в обычной жизни провоцируют ОРВИ, но в этом случае в лаборатории к вектору (это вирус, который не может размножаться и не вызывает заболевания) «пристраивают» генетический материал коронавируса. Когда эта «конфетка» попадает в организм человека, тот дает ответную реакцию – синтез защитных белков. Иными словами, начинает вырабатываться иммунитет.

По официальным данным, прививка эффективна на 91,4% и гарантированно спасет от тяжелого протекания болезни, если уж не повезло и человек заразился. В настоящее время уже доказано, что иммунитет формируется на 9 месяцев, но по прогнозам – прививка будет действовать два года.

«Спутник V», кстати, применяют еще в 30 странах мира.

«ЭпиВакКорона» это вакцина, разработанная в Новосибирске, в государственном научном центре «Вектор». Зарегистрирован препарат в октябре 2020 года. Отличается от «Спутника» значительно: это пептидная вакцина, то есть в ее основе – только короткие фрагменты вирусных белков. В биологии их еще называют «информационными гонцами», потому что их задача – передавать информацию между клетками.

Вот и тут, с попаданием прививки в организм человека, он получает «вводные данные», на основании которых учится распознавать и нейтрализовать COVID-19.

Особенность вакцины в том, что благодаря пептидной формуле, такую прививку можно делать даже людям с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях.

А еще в Роспотребнадзоре РФ отмечают, что такая вакцина эффективна против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.

В гражданский оборот препарат выпустили в начале того года, то есть теоретически теперь любой может сделать себе такую прививку. Осталось только узнать насчет противопоказаний и найти, где она есть в наличии.

Третья вакцина –самая консервативная по сути - «КовиВак». Этот препарат относится к классическому типу вакцин, и ее можно применять даже людям с хроническими заболеваниями, сообщает производитель.

Разработчик - Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Эта вакцина относится к инактивированным. Проще говоря, вирус в лаборатории убивают высокими температурами или специальным клеточным ядом, а на его основе делают препарат, который и вводится человеку с целью выработки иммунитета. Бояться «убитого» вируса не стоит, многие «обычные» вакцины относятся к инактивированным: например, прививки от клещевого энцефалита, прививки от гриппа, от менингококковой инфекции и так далее.

«КовиВак» зарегистрирован недавно, в конце февраля 2021 года, сейчас препарат проходит процесс сертификации. А впоследствии его будут поставлять в регионы страны по заказу Минздрава РФ.

Наверняка в вашем окружении найдется хоть один человек, который относится к прививкам с недоверием.

Давайте разбираться, безопасно ли это.

Во-первых, как и любой другой препарат, каждая вакцина может иметь побочный эффект и спровоцировать осложнение. Однако такие риски в разы ничтожнее, нежели риск инфицирования коронавирусом со всеми вытекающими последствиями.

Но одно дело – минимальная вероятность получить вредную «побочку», а совсем другое – когда вакцину вводят в ослабленный болезнью организм. Поэтому есть определенные временные противопоказания, и очень важно, чтобы перед прививкой человека тщательно осмотрел врач. В случае чего специалист перенесет вакцинацию на более поздние сроки, и убережет вас от тяжелых последствий.

К противопоказаниям для всех существующих в России прививок от «ковида» относятся:- гиперчувствительность к компонентам препарата,

- тяжелые формы аллергии,

- хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

- состояние беременности, и др.

Более точный список противопоказаний относительно каждой вакцины можно узнать в инструкции к препарату или у врача.

Подытожим: сами вакцины – безвредные, это доказывают разработчики, прежде чем получить «добро»от Минздрава РФ. Но важно учесть противопоказания и проводить иммунизацию при хорошем самочувствии.

Хотя вакцина от коронавируса не включена в Нацкалендарьпрофпрививок, сделают ее вам бесплатно по полису ОМС.

План действий:

- запишитесь на прием к врачу (по номеру 122, по номеру регистратуры поликлиники или лично в регистратуре, через Госуслуги),

- в назначенный час нужно прийти в поликлинику, с собой иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (чтобы получить электронный сертификат в Госуслугах),

- терапевт осмотрит вас, уточнит насчет противопоказаний и – собственно сама прививка.

- повторное введение препарата. Пока те вакцины, какие существуют у нас, вводятся дважды, с промежутком в 2-3 недели.

Если вы хотите узнать, на какую помощь можете рассчитывать по полису ОМС, позвоните по телефону Контакт Центра-8(4742) 22-40-40.