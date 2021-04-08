Липецкэнерго курирует научную деятельность студентов профильных специальностей

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Одной из форм данной работы является курирование научной деятельности студентов профильных специальностей и, в частности, Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ), являющегося генеральным партнером филиала по подготовке кадров.

На протяжении всего учебного семестра начальник управления технологического развития и цифровизации Липецкэнерго Олег Середкин оказывает методическую помощь и консультации студентам третьего и четвертого курсов ЛГТУ, темы исследований которых связаны с высокотехнологичной энергетикой. В этом году таких студентов три. Их дипломные работы посвящены автоматизации распределительных сетей 6/10 кВ, использованию интеллектуальных источников выравниванию напряжения у потребителей и созданию нейронной сети определения растительности под ВЛ 110 кВ. Всем им будет предоставлена возможность практической отработки проектов в рамках преддипломной производственной практики в филиале.

«Студенты, научные работы которых мы курируем, - будущие специалисты компании. Нам важно, чтобы в отрасль они пришли подготовленными. Для решения актуальных задач развивающейся энергетики требуются дополнительные компетенции. С нашей помощью ребята узнают об особенностях применения высокотехнологичного оборудования, подробно разбирают основные направления автоматизации, получают представление о дистанционном управлении процессами в электроэнергетике», - подчеркнул Олег Середкин.

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Фото предоставлено Липецкэнерго