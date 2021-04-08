«Открытие» активно поддерживает малый и средний бизнес

В работе с бизнесом используются государственные инструменты льготного кредитования.

«Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдач кредитов в рамках программы субсидирования Минэкономразвития 1764, предлагая клиентам беспрецедентно низкие ставки - от 4,9% годовых. В прошлом году банк подключился к реализации семи новых госпрограмм, включая антикризисные льготные кредиты на сохранение занятости, кредиты на возобновление деятельности предприятиям из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики, кредитные каникулы, а также другие федеральные и региональные программы.

В целом, по итогам 2020 года доля льготных кредитов в общем портфеле МСБ банка достигла 35%. А общий объем кредитов, выданных предпринимателям в качестве мер поддержки в 2020 году, составил около 35 миллиардов рублей.

Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поясняет:

- «Открытие» в прошлом году одним из первых на рынке поддержал компании МСБ во время эпидемических ограничений, введя кредитные каникулы и отменив комиссии за обслуживание для наиболее пострадавших клиентов. Кроме того, банк принимает активное участие в оптимизации существующих и разработке новых мер государственной поддержки, чтобы сделать продукты для бизнеса максимально простыми, удобными и доступными.