Игорь Артамонов: Для старшего поколения необходимо организовать прививки на дому

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Ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время в регионе отменять не будут. Об этом стало известно сегодня на заседании оперштаба, которое провёл руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным Роспортебнадзора, в настоящее время в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, но говорить о снятии ограничений пока рано. Боле того, руководитель регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев подчеркнул, что необходимо усилить контроль соблюдения масочного режима в общественных местах.

«В последнее время в общественном транспорте и магазинах всё больше людей не соблюдают масочный режим. Необходимо ужесточить контроль, чтобы избежать вспышки заболеваемости. Также нужно провести разъяснительную работу среди православных священнослужителей, чтобы предстоящие пасхальные службы проводились с соблюдением всех санитарных норм», – сказал Владимир Бонадрев.

Как сообщил заместитель главы региона Александр Ильин, в Липецкой области активно ведётся вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день регион получил 138 тысяч доз препарата «Спутник-V». Однократно привиты 87,7 тысячи человек, вторую инъекцию получили 62,9 тысячи человек. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех поликлиниках области, увеличено число мобильных бригад, работающих на выезде, – с 16 до 20.

Игорь Артамонов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вакцинации старшего поколения. В том числе организовать для пожилых прививки на дому. В дополнение руководитель областного Роспотребнадзора Владимир Бондарев выступил с инициативой обратиться к работодателям, чтобы в день прививки они давали сотрудникам отгул.

«Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», – заявил Игорь Артамонов.

В настоящее время для обеспечения тестирования населения на COVID-19 методом ПЦР в Липецкой области функционируют 10 лабораторий. Охват тестированием соответствует нормативу. В пяти инфекционных госпиталях – 1380 коек, их них 225 с ИВЛ. Свободный коечный фонд в среднем составляет около 22,8%. На амбулаторном лечении сегодня – 2260 человек. Больным выписано 35,4 тысяч рецептов на сумму 29,1 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.