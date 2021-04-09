Нашей приоритетной целью остается качественное и надежное энергоснабжение

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Каковы результаты зимней кампании? Будут ли использоваться в работе беспилотники, «роботы-операторы», и как липецкие энергетики борются с хищениями электричества? Об этом (и многом другом) представители СМИ узнали в ходе диалога в формате свободного общения с и.о. директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Антоном Герасимовым.

- Антон Александрович, зимний период завершен. Каковы итоги для компании?

- Прошедшая зима отмечена резкими перепадами температур, что приводило к гололедообразованию на воздушных линиях электропередачи. Нам 5 раз приходилось вводить особые режимы работы. Но даже на фоне роста числа опасных метеоусловий, липецкие энергетики уже 4-й год подряд улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей. Количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения сократилось в сравнении с прошлым сезоном на 55%. А среднее время перерывов электроснабжения составило 1 час 10 минут, что лучше норматива Россетей. За пятилетний период мы сократили время перерывов электроснабжения практически на 30%. Результат хороший, но видим и знаем, как его улучшить. Дополнительно в двух районах Липецкой области мы реализуем мероприятия, в рамках разработанной до 2030 года, стратегии цифровой трансформации. Современное оборудование и программное обеспечение позволит в автоматическом режиме локализовать аварии, и управлять работой коммутационных аппаратов дистанционно, чтобы потребитель вообще не чувствовал перерывов в электроснабжении.

- Что делается в рамках модернизации электросетевого комплекса?

- Воздушные линии электропередачи мониторят в автоматическом режиме беспилотные летательные аппараты. В итоге снижаются затраты и экономится время восстановления энергоснабжения. Сейчас это пока пилотный проект, но в будущем эта технология обязательно найдет широкое применение.

В 2021 году будут внедрены высокотехнологичные компоненты управления и мониторинга на территории Задонского района электросетей (РЭС). Это повысит надежность энергоснабжения ни много ни мало 171 населенного пункта Задонского и Хлевенского районов, ряд крупных агрохолдингов.

Внедряется радиосвязь по стандарту DMR, что расширит зону радиопокрытия и повысит эффективность управления бригадами во время аварийно-восстановительных работ. Цифровая сеть будет организована на территории Задонского и Становлянского районов до конца 2021 г.

Результаты проводимой модернизации ощутимы - в 2020 г. Липецкэнерго удалось добиться снижения затрат на оперативное обслуживание на 14% и сократить потери электроэнергии на 12%. В 2021 г. на техническое перевооружениеи реконструкцию существующих объектов и новое строительство, в т.ч. и технологическое присоединение филиал направит более 1,4 млрд рублей.

- Есть ли изменения в учете электроэнергии, как он ведется сейчас?

- Работа ведется на системной основе, все прозрачно. Уже несколько лет Липецкэнерго устанавливает интеллектуальные приборы учета с дистанционной передачей показаний. Имеющиеся программные средства позволяют локализовать места возможных хищений э/энергии. После уведомления потребителя, в присутствии собственника проводится проверка приборов учета (с видеофиксацией) и оформлением соответствующего акта. При необходимости прибор учета может быть передан на экспертизу. Расчет объема похищенной электроэнергии и размер штрафа определяется согласно методики, утвержденной постановлением Правительства РФ. Для проверки и выставления счета потребителю информация передается гарантирующему поставщику. Большинство «штрафников» добровольно гасят задолженность, не согласные с доводами проверяющих обращаются в суд.

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- И много выявляется хищений?

- В 2020 г. в результате проверок нами выявлено 1164 факта хищения электроэнергии на сумму свыше 236 млн рублей. По фактам неучтенного потребления в органы Ростехнадзора и правоохранителям подано 1158 заявления. Судами к административной ответственности привлечено 118 потребителей.

Наша цель не наказывать за хищение электроэнергии, а обеспечивать качественное и надежное электроснабжение. Ведь превышение потребления электроэнергии ведет к ухудшению ее качества для тех, кто географически расположен на этой линии. Но совершающих хищения это, увы, не заботит.

Отмечу, что есть много законных способов повысить свою энергоэффективность и снизить траты за электричество за счет энергосбережения.

- Что нового в направлении взаимодействия с потребителями?

- 2021 год объявлен в компании годом клиентоориентированности. Наши специалисты начали реализацию проекта по информированию потребителя с помощью «робота-оператора». С его помощью не позднее, чем за сутки, потребители (на начальном этапе крупные, а также предприятия ЖКХ) будут оповещаться о плановых отключениях.

Всего же за 2020 г. в филиал поступило более 185 тыс. обращений, что на 173% больше чем за предыдущий год. Это связано с увеличением количества онлайн-обращений из-за пандемии. Замечу, что каждое обращение фиксируется, включается в производственную программу с контролем сроков устранения.

- Насколько потребители защищены от рисков перепадов напряжения в сети, приводящих нередко к поломкам бытовой техники?

- За качество электроэнергии отвечаем и мы, и гарантирующий поставщик. На сегодня от скачков напряжения никто не застрахован. Такая ситуация характерна для зимы (высокое потребление э/энергии), когда кто-то несанкционированно подключается к линии, часто происходят скачки в грозовой период. Но эти риски стараемся минимизировать. Иногда это может быть связано и с внутренними сетями потребителя.

- Сегодня какие дополнительные услуги жителям может предложить Липецкэнерго?

- В условиях рынка есть возможность зарабатывать и помимо тарифа, наши ресурсы это позволяют. В 2020 г. компания приняла 4680 заявок на доп. услуги. Среди них – обслуживание внутридомовых сетей, ремонт и техобслуживание сетей и электрооборудования, энергоаудит и энергосервис, проектирование и строительство объектов энергетики. Среди наиболее востребованных услуг – работы по сопровождению технологического присоединения со стороны заявителя. В минувшем году исполнено более 800 таких договоров.

В 2020 г. наши специалисты установили и заменили на улицах 54 сельских поселений области 1847 светильников. Судя по опросам, тема уличного освещения в числе наиболее востребованных в общем пуле благоустройства. Нам эта тема интересна в аспекте равных возможностей, как для горожан, так и селян.

Особо подчеркну, что все работы по дополнительным услугам проводятся квалифицированным персоналом с соблюдением технических норм и требований. У нас имеются все необходимые допуски и лицензии, специализированная техника и материалы. Все это обеспечивает надежность и безопасность при проведении работ.

Владимир КУЛИК.

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Фото предоставлено Липецкэнерго