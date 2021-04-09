Педофил из Липецкой области, прикидывавшийся девочкой-подростком, сядет на 20 лет за развращение школьниц

Липчанина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за развращение школьниц Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области судили 46-летнего педофила, который совращал школьниц. Причем делал он это, будучи в тюрьме. Мужчина отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Липецка за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Отсидев 12-летний срок, извращенец вновь принялся за старое.

ПОД ВИДОМ ДЕВОЧКИ ВЫМАНИВАЛ У ШКОЛЬНИЦ ИНТИМНЫЕ ФОТО

По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, с 2015 года подсудимый переписывался в соцсетях со школьницами. Он создал страничку под видом девочки-подростка и втирался в доверие, представляясь ровесницей собеседниц. Злодей общался с девочками на сексуальные темы, отправлял им интимные фото и видео. После чего просил глупышек фотографироваться обнаженными и скидывать ему снимки.

Однако, фотографий ему было мало. Подлец угрожал распространить компромат. Взамен он принуждал школьниц совершать действия сексуального характера под видеозапись. В 2017 году заключенный вышел на свободу. Тогда он выложил в интернет снимки двух девочек из Калужской области.

- Нашим коллегам в Калужской области поступило сообщение, что в соцсетях разместили интимные фотографии девочек, - рассказала "КП-Липецк" старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова. - Установили личность автора. Им оказался житель Лев-Толстовского района. Материалы уголовного дела передали в Липецкую область. В ходе расследования установили и других потерпевших.

ИЗВРАЩЕНЕЦ НЕ ПРИЗНАЛ ВИНУ

В 2019 году подозреваемого задержали. Как стало известно "КП-Липецк", после освобождения он работал машинистом-погрузчиком в одной из строительных компаний региона. Возбудили уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ "Иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", ч.5 ст. 135 УК РФ "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", п. "а" ч.2 ст. 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", п. "б" ч.3 ст. 242 УК РФ "Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Следователи изучили переписку липчанина за 4 года. Доказано 19 эпизодов его преступной деятельности. Всего он развратил 6 школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Девочки оказались не только из Калужской области, но и Республики Беларусь.

- Фигурант вину в совершении преступления не признал, отказавшись от дачи показаний, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР. - Судебные экспертизы подтвердили единоличное авторство подсудимого. Суд изучил материалы уголовного дела в 40 томов и вынес обвинительный приговор.

Виновного приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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