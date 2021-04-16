Время первых: почему востребован «усманский опыт»

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Еще какие-то полтора десятка лет назад у района был нерадостный имидж «географической глубинки» с депрессивной экономикой. С приходом нового руководства в районе начались преобразования по всем направлениям, убраны бюрократические препоны. Открылись импортозамещающие предприятия, стала возрождаться кооперация, преобразилась инфраструктура, пришли инвестиции - появился даже профицит рабочих мест. И как поясняет глава района Владимир Мазо, секрет такого динамичного развития прост: надо только добросовестно работать, а на первый план ставить интересы людей, качество жизни.

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«Любой наш успех – заслуга команды, всех жителей»

Проблемы, вызванные пандемией, у многих «сбили прицел», притормозив дальнейшее развитие. Как выходят из трудной ситуации усманцы? Какие задачи решают сегодня? Об этом мы узнали, побеседовав с главой Усманского района Владимиром Мазо.

- Владимир Михайлович, больше года все живем в условиях коронакризиса. Как этот период отразился на планах района?

- В это непростое для всех время мы мобилизовали все силы. Требования, предъявляемые Роспотребнадзором, все проверки, собеседования неуклонно выполняли и выполняем. Это позволило управлять ситуацией, экономика района не пострадала. Более того – мы достигли самых высоких показателей за последние годы, благодаря, конечно, и поддержке областных и федеральных властей. К примеру, усманцы собрали 330 тысяч тонн зерна при средней урожайности 56,7 центнеров с гектара – такого каравая у района никогда не было. Не сбавляла темпа и промышленность района, малый бизнес, исправно функционировали учреждения здравоохранения, образования. И все это с соблюдением строгих мер предосторожности, контроль ведется и сейчас, ведь общая ситуация с пандемией не позволяет самоуспокаиваться.

- Как у вас идет вакцинация?

- Есть очередность поставок, работа по записи – здесь все планы выполняются. С приходом большей партии будем работать и в индивидуальном режиме, проблем нет, все понимают важность кампании.

- Что в программе развития района до конца года?

- Мы выиграли крупный федеральный грант – больше 80 млн рублей – на развитие территорий. Были проведены публичные слушания и усманцы сами определили объекты реконструкции. За счет этих средств собираемся реставрировать центр Усмани. Уже приступили к реконструкции аллеи, названной в честь нашего земляка, Нобелевского лауреата академика Басова. Мы учли пожелания граждан, все с нетерпением ждем завершения работ, уверены, что Усмань преобразится. Еще один серьезный проект – строительство очистных сооружений. В июле сдадим новый современный комплекс производительностью 5 тыс кубометров в сутки. После реконструкции очистные сооружения начнут работать по высокотехнологичному циклу и станут лучшими на территории Липецкой области. Еще один наболевший вопрос, не решавшийся десятилетиями – строительство канализационных сетей поселка Пригородка. По прокладке линии достигнуты необходимые договоренности с ЮВЖД, надеемся, что в этом году объект сдадим.

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- Как известно, президент страны поручил главам субъектов до 2024 года повысить качество городской среды на 30%. Укладываетесь в сроки?

- Безусловно. Мы продолжаем благоустраиваться, строим жилье для детей-сирот, занимаемся и переселением из ветхого и аварийного жиля. Все выделяемые суммы будут освоены.

- Как в районе обстоят дела с занятостью населения?

- Сейчас в Усманском районе «работают» более 35 млрд рублей инвестиций, прибавляются рабочие места, и, откровенно, людей даже не хватает. Мы привозим работников из Липецка, соседних районов, даже с Воронежской области.

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- То есть, вопрос трудоустройства для усманцев не стоит?

- Абсолютно. У нас около 1 тысячи вакансий, работают все предприятия. После смены собственника пошли серьезные заказы у завода электродвигателей «Генборг», впечатляющие результаты у огромного тепличного комплекса, эффективно работает компания «Фрагария», которая ежегодно наращивает объемы замороженных ягод – и таких примеров немало.

- В одном из интервью вы отметили, что стремитесь быть первым. Судя по результатам, это сполна удается. А есть то, что тормозит в достижении результата или же, наоборот, помогает?

- Никто и ничто не мешает (с улыбкой замечает В.М.Мазо – авт.). А такая мотивация – быть среди лучших – хороший стимул и для меня, как руководителя, и всего коллектива. Для меня очень важно доверие избирателей, считаю, его надо оправдывать максимально. Да, многое у нас сделано, но это уже пройденный этап, впереди новые задачи, цели, их надо неуклонно добиваться.

- Когда человек долго занимается одним делом, то невольно ловит себя на мысли, что «глаз замыливается». Вы 14 лет руководите районом, такого ощущения не было?

- Во-первых, и команда вокруг не дает застаиваться, да и постоянно находишься в водовороте событий района, очень много встреч с молодежью. Люди у нас неравнодушные, открытые, в районе 4 ссуза, школы – и я много предложений, замечаний, идей, черпаю из встреч с молодым поколением, общественностью. Все это помогает, подсказывает, настраивает, воодушевляет. Сейчас объезжаем все предприятия, приглашая в эти поездки выпускников-школьников, студентов ссузов. Ребята встречаются с руководством, знакомятся с работой предприятий и для многих из них это открытие. У нас тесные контакты с Воронежской медакадемией (заключен контракт) – к нам приезжают ректор, преподаватели, выпускники. И присмотревшись поначалу к возможному будущему месту работы, условиям жизни в районе, уже ряд специалистов сделали осознанный выбор в пользу Усманского края. Да и наша усманская молодежь все больше стремится связать свое будущее со своей малой родиной. Они видят, что здесь комфортно жить и трудиться, они востребованы, у них есть перспектива в жизни – и это, несомненно, радует.

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Курс – на комплексное развитие

Такой стратегии роста в районе целенаправленно следуют с 2007 года. И пример усманцев, по оценке Президента, побывавшего здесь в минувшем году, достоин подражания. Преобразования, произошедшие в районе за этот период, впечатляют. Возродилась кооперация, были почти полностью заменены электросети, ликвидированы очереди в детсадах, в т.ч. ясельных группах, приведены в порядок дороги, в рекордные сроки возведена детская поликлиника, построена «школа будущего» на 800 мест… В районе появились свои флагманы экономики – тепличный комплекс «Овощи Черноземья», свиноводческий комплекс «Отрада ФАРМЗ», «Атланта», швейная фабрика. В их числе и известная компания «Фрагария» по производству замороженных ягод. Ее уникальность в том, что завод, оснащенный самым современным оборудованием, расположен непосредственно на полях выращивания ягоды. И от момента сбора до переработки и заморозки проходит не более часа. Компания ежегодно наращивает объем продукции на 15-20%, который сегодня составляет 5 тыс тонн в год.

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И этот ритм ускоренного развития района неизменен, об этом убедительно свидетельствуют и данные статистики. В 2020 г. по сравнению с 2019 г.:

- темп отгрузки в Усманском районе товаров собственного производства, работ и услуг собственными силами составил почти 200% ;

- произведено зерна 334 тыс т (157,4%);

- овощей в закрытом грунте 29,8 тыс т (131,9%);

- создано 958 рабочих мест (108,5%).

За два минувших года введено в строй почти 124 тыс кв метров жилья, инвестировано в основной капитал по полному кругу предприятий свыше 19 млрд руб.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива администрации Усманского района.