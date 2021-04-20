Энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги прохождения зимнего максимума нагрузок

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Уже четвертый год подряд энергетики филиала даже на фоне роста числа опасных метеорологических явлений качественно улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей. Средняя продолжительность (SAIDI) и частота (SAIFI) прекращения передачи энергии липецкого филиала улучшились на 79% и 73% по сравнению с прошлым ОЗП.

В период ОЗП 2020-2021 годов количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 кВ, сократилось в сравнении с сезоном 2019-2020 на 55%, среднее время перерыва электроснабжения составило 1,2 часа. Причем даже в сложных метеоусловиях энергетики возвращали электроэнергию потребителям в среднем менее чем за 2 часа, что на 30 % быстрее, чем еще 5 лет назад.

Для уходящей зимы были характерны резкие перепады температур, что приводило к усилению гололедообразования на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения. Гололедно-изморозевые отложения создавали экстремальные механические нагрузки на провода и опоры ЛЭП. В связи с неблагоприятными погодными условиями режимы повышенной готовности и особые режимы работы вводились 5 раз. В ходе их прохождения специалисты Липецкэнерго не допустили серьезных технологических нарушений, повлекших повреждение оборудования, либо длительные массовые отключения потребителей.

Уверенному прохождению зимнего периода пиковых нагрузок способствовала проведенная энергетиками масштабная работа. В рамках подготовки к зиме 2020-2021 гг. специалисты Липецкэнерго отремонтировали порядка 367 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 6 силовых трансформаторов 35-110 кВ и 70 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Организовали и провели ремонт коммутационного оборудования в объеме 100 штук. Расширили и расчистили от древесной и кустарниковой поросли более 640 га трасс воздушных линий, что обеспечило значительное уменьшение вероятности повреждения линий упавшими ветками. На выполнение ремонтной программы и программы технического обслуживания электросетевого оборудования энергетики направили порядка 149 млн рублей.

Традиционное внимание уделялось подготовке персонала. Накануне ОЗП 2020-2021 в филиале проведены совместные учения по ликвидации технологических нарушений, в том числе с участием МЧС, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ.

В настоящее время энергетики филиала приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. В 2021 году Липецкэнерго планирует отремонтировать более 322 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности порядка 650 га просек трасс ВЛ, провести капитальный ремонт 64 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6-10/0,4 кВ и 7 силовых трансформаторов 35-110 кВ. Суммарный объем финансирования ремонтной программы Липецкэнерго в текущем году составит более 152 млн рублей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго