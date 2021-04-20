Игорь Маковский провел встречу с коллективами «Ивгорэлектросети» и «Ивэнерго»

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Сегодня генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил состояние производственных объектов «Ивановской городской электрической сети» и обсудил актуальные вопросы развития электросетевого комплекса Иваново с коллективами общества и филиала «Ивэнерго».

Глава энергокомпании подробно остановился на предстоящих задачах, которые сотрудники организации будут совместно решать с «Ивэнерго». Напомним, в начале апреля 2021 года «Ивгорэлектросеть» вошла в зону функциональной ответственности «Россети Центр». В ходе встречи обсудили мероприятия по повышению надежности энергоснабжения жителей областного центра, снижению потерь в сетях, внедрению интеллектуальных приборов учета, а также программу развития наружного освещения Иваново.

«Сотрудники «Ивгорэлектросети» - профессионалы самого высокого уровня, которые как никто знают все особенности и нюансы сетевого хозяйства города. Создание на базе «Ивэнерго» и городских сетей единого центра ответственности позволит эффективно решать вопросы качественного и бесперебойного электроснабжения населения областного центра. А для коллектива «Ивгорэлектросети» переход на стандарты «Россетей» - это повышение социальной защищенности и дополнительные условия мотивации труда», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго