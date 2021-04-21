Татьяна Нестеренко – в числе топ-менджмента банка «Открытие»

Более двадцати лет Нестеренко работала заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркнул:

- Татьяна Нестеренко – одна из самых уважаемых российских финансистов. Она имеет уникальный опыт работы в Госдуме и Минфине, пользуется большим уважением в финансовом сообществе. Профессиональные и человеческие качества Татьяны Геннадьевны помогут банку «Открытие» повысить эффективность бизнес-процессов и реализовать наши стратегические задачи.

В новой должности - заместителя президента-председателя правления - Нестеренко будет курировать несколько ключевых направлений банка, в том числе курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.

Напомним, Татьяна Геннадьевна закончила Хабаровский институт народного хозяйства и Финансовую академию при правительстве РФ. С 1994 по 1998 годы была депутатом Государственной думы, входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В апреле 2021 года перешла в банк «Открытие» на должность советника аппарата руководства.