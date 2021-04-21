«Открытие» развивает сотрудничество с Фондом поддержки предпринимательства региона

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Соглашение о долгосрочном партнерстве Фонда и банка подписано с целью расширения системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создания благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов МСБ к финансовым средствам Фонда и кредитным продуктам банка.

- В офисе банка располагается региональный центр по работе с малым и средним бизнесом. Соглашение позволит нам работать эффективнее и оказать поддержку большему количеству бизнесменов региона. Мы приступили к внедрению новой модели работы с предпринимателями. Ключевые задачи — развитие мобильных форматов обслуживания и повышение уровня удовлетворенности клиентов. Задача амбициозная. Уверена, благодаря нашим партнерам, мы с ней справимся, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.

По мнению директора Фонда Дмитрия Петухова, одним из преимуществ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Липецкой области является его доступность для бизнеса. А подписанное соглашение позволит создать новые возможности для развития предпринимательской активности в регионе.

К слову, кредитный портфель по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в регионе достиг 1,62 миллиарда рублей. За 2020 год предпринимателям было выдано более 1,2 миллиарда, что в 1,5 раза превышает показатели 2019 года.