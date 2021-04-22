«Открытие»: россияне не верят в исчезновение наличных

Таковы результаты опроса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Только 14% опрошенных россиян полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой (криптовалюты и цифровой рубль). Главные «цифро-оптимисты» живут на Дальнем Востоке. Исчезновение наличных через 10 лет прогнозируют 20% наших соотечественников.

Конкретней, более трети опрошенных полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, потому что не везде можно будет расплатиться гаджетом. Еще 22% россиян полагают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет. К примеру, 14% россиян считают, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Сторонников сохранения наличных денег оказалось еще больше - 81%. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 39% опрошенных полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования.

Что касается банковских офисов, то более 90% россиян верят в то, что через 10 лет они сохранятся и по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 48% будет просто ограничено их количество. Еще 46% считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости.