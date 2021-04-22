Партия “Новые люди” построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей

Чат-портал помог найти специалистов уже трем тысячам людей из разных регионов России.

Пандемия коронавируса резко увеличила нагрузку на систему здравоохранения. Многие оказались предоставлены сами себе. К тому же еще не имели надежной информации о вариантах и способах лечения. Чтобы желающие могли получить онлайн-консультацию по общим медицинским вопросам, "Новые люди" создали анти-ковидные чаты. Они стали основой действующей системы помощи.

Тут работает раздел женской консультации и портал помощи родителям. Еще во время пандемии волонтеры партии предложили добавить в систему возможность организации доставки продуктов пожилым людям. Затем появилась необходимость координировать помощь больницам и интернатам. Почти сразу консультации стали давать в чатах юристы.

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Сейчас это лишь малая доля той помощи, которую можно получить в чат-портале. Оказывают ее не только врачи, но и активисты партии, и волонтеры, и эксперты в различных областях.

- Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии “Новые люди” запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия, - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии "Новые люди" Александр Цин-Дэ-Шань. Он и сам, вместе с семьей воспользовался онлайн-консультацией в пандемию. Это помогло избежать серьезных последствий после болезни.

Александр Цин-Дэ-Шань.

Лидер “Новых людей” Алексей Нечаев говорит, что возлагал на проект большие надежды и они оправдались.

- Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров “Новых Людей” на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, - отметил Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

Конечно, медики в пандемию были очень заняты. Поэтому искать надежных партнеров среди врачей координаторам акции оказалось не просто. Но решить эту задачу удалось. Сейчас в чатах консультации есть профессиональные терапевты, диагносты, провизоры, педиатры, фтизиатры, врачи общей практики, биофизики.

Со временем проект заполучил врачей функциональной диагностики, реабилитологов, специалистов в области спортивной медицины и ЛФК. Ими авторы инициативы гордятся. Есть в чат-портале возможность для женщин получить анонимно консультации у акушеров-гинекологов. А в чате помощи родителям консультации по воспитанию детей дают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности. К настоящему времени чат-портал помог найти специалистов уже трем тысячам людей из самых разных регионов России.

Чтобы попасть в чат с консультациями, воспользуйтесь ссылкой.