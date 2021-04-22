«Пока мы видим только бег на месте»

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- Сергей Владимирович, на прошедшей сессии облсовета отчет главы региона о работе администрации за минувший год стал главной темой. У коммунистов, как всегда, своя оценка…

- Из года в год в областном Совете депутатов заслушиваются отчёты главы администрации области о результатах деятельности. Конечно, депутатам - единороссам слушать своего секретаря регионального отделения интересно и даже полезно, ведь в большинстве своём они являются представителями частного капитала или бюджетных организаций.

Во втором разделе отчета говорится о том, что развитие экономики области способствует созданию условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного уровня жизни населения. Здесь нужно конкретизировать, что развитие экономики частных предприятий, организаций, обществ и т.д. способствует обеспечению более чем достойной жизни собственников этих предприятий и чиновников, обслуживающих их интересы. А для всех остальных жителей области – низкие зарплаты, кредиты в банках на жильё, лечение, образование, отдых, бытовую технику. Аварийные дома и изношенная инфраструктура. Стабильный рост цен в магазинах и аптеках (особенно в период пандемии). Рост цен на коммунальные ресурсы и услуги, и транспортное сообщение. Именно поэтому определённая часть молодёжи не связывает свою судьбу с малой родиной, регионом.

- Молодежная тематика всегда злободневна. Какова здесь ситуация в регионе, по вашему мнению?

- Исследования 2017 года «Мониторинг актуальных проблем молодёжи Липецкой области», которые проводили сотрудники ЕГУ имени Бунина по заказу Управления молодёжной политики Липецкой области говорят о том, что более 50% молодёжи после обучения не желают возвращаться в свой город, село, район. 15% школьников в возрасте 16-17 лет планируют уехать из страны навсегда. Почти 70% молодёжи в возрасте 25-30 лет главной трудностью при устройстве на работу считают низкую заработную плату. Но в то же время, низкий уровень зарплат в регионе очень сильно привлекает иностранных инвесторов. Он позволяет им получать высокую норму прибыли. Так что такая вырисовывается логика.

Другая часть молодёжи готова выражать свое несогласие, и события начала этого года полностью подтверждают сказанное. Капитализм сам создаёт противоречия, которые не может разрешить, что неизбежно приведёт к социальному взрыву. Только эта часть молодёжи в своем протесте не имеет чёткого представления о том, как изменить систему и сделать достойным уровень жизни для большинства, и такая «оппозиция» удобна власти.

- А что в отношении экологии – еще одной из значимых тем в жизни липчан?

- Деятельность ряда инвесторов в сельской территории, на мой взгляд, приводит к варварскому отношению к природе Липецкого края. Загрязняется воздух, вода, почва. Всё то, что влияет на благоприятную среду проживания человека и обитателей животного мира. Разрушается уникальная экосистема. Область задыхается от несанкционированных свалок и полигонов захоронения ТБО, а администрация не спешит со строительством современного экологически безопасного завода по переработке ТБО.

- Решать накопившиеся проблемы придется в скором будущем нынешнему молодому поколению, для этого нужно осваивать и новые подходы?

- Возвращаясь к теме молодёжи, над которой чиновники областной администрации словно проводят эксперименты, нельзя не сказать о пилотном проекте «Новая школа»: это отмена школьной формы, системы оценок и домашнего задания. Насколько он соответствует нормам Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»? Убедительного ответа нет. Легко вводить в заблуждение и управлять теми, кто не способен думать и анализировать. И модные нынче «эффективные менеджеры», глядишь, в определенный момент разбегутся - ведь с регионом их мало что связывает. Мы останемся здесь с изношенным ЖКХ, аварийными домами и мостами, оптимизированной системой здравоохранения и острой нехваткой врачей. Чтобы всё восстановить, нам будут нужны квалифицированные рабочие и инженеры, врачи и учителя, и масса других специалистов. А как их обучить и воспитать с такими подходами в образовании?

- И напрашивается вывод, что как всегда для эффективной работы не обойтись без постулата «кадры решают все»?

- Вспоминается высказывание, тогда ещё врио главы администрации области Артамонова, при знакомстве с администрацией и депутатами, что работать теперь будем очень быстро. Но пока только получается быстрый бег на месте, если так можно выразить происходящее. Кадровая политика не выдерживает никакой критики. В администрации области и города уже не успеваешь за новыми фамилиями назначенцев. Смысл принципа подбора кадров, по моему убеждению, должен строиться не для погони за рейтингами и «красивыми программами». Кадры нужно готовить и проверять их в конкретном деле. Они должны в полной мере осознавать картину происходящего. Не бояться брать на себя ответственность в интересах большинства жителей региона. В деятельности власти не должно быть места популизму, работе «на публику». И лучше упреждать возникшие «вдруг» чрезвычайные ситуации, заранее высчитывать «слабые места», а не сокрушаться потом на неповоротливость тех, кто ответственен за этот участок работы. Всем памятны многочисленные коммунальные аварии зимой, оставлявшие людей без воды и тепла. Но почему не спросили с тех, кто эксплуатирует эти сети и собирает деньги с людей, не обеспечив надлежащее состояние коммуникаций? Куда уходят народные деньги за ЖКХ? Где не показные, а реальные действия органов власти по исправлению ситуации?

Важно и умение определять приоритеты. Да, парки, фонтаны, тротуары нужно ремонтировать, но после того, как будут отремонтированы коммуникации под землёй. У нас иные подходы и другое видение по управлению регионом – поэтому мы, депутаты-коммунисты, не приняли отчет, представленный депутатам.

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