Липецкэнерго предупреждает: нарушения охранных зон ЛЭП смертельно опасны

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Оба произошли во время погрузочно-разгрузочных работ, проводимых сторонними лицами без согласования с энергоснабжающей организацией. На этот раз никто не пострадал, а потребители, благодаря сработавшей защитной автоматике и последующим оперативным переключениям, не были обесточены.

В первом случае, произошедшем в Липецке, виновник происшествия скрылся с места правонарушения, а прибывшие на осмотр поврежденной воздушной линии (ВЛ) работники подразделения безопасности обнаружили лишь следы погрузки дорожной техники. В настоящее время энергетиками, совместно с представителями органов внутренних дел Липецкой области, проводится расследование обстоятельств данного преступления. Во втором случае, в Липецком районе, водитель оставался в машине до прибытия бригады Липецкэнерго, что и спасло ему жизнь. В ходе осмотра выяснилось, что при выполнении разгрузочных работ он приблизил кузов самосвала на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ. Это привело к короткому замыканию, отключению линии электропередачи и повреждению машины.

В связи с участившимися фактами нарушения охранных зон ЛЭП сторонними лицами Липецкэнерго в очередной раз обращается к жителям Липецкой области с предупреждением о том, что любые действия вблизи объектов энергетики представляют опасность для здоровья и жизни людей.

Липецкэнерго настоятельно рекомендует соблюдать охранные зоны объектов энергетики, установленные постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

Водителям большегрузной техники следует соблюдать правила движения под линиями электропередачи и помнить, что в охранной зоне ЛЭП категорически запрещается проведение любых погрузочных или разгрузочных работ.

Для согласования любых действий в охранных зонах, либо в случае повреждения энергооборудования необходимо незамедлительно связаться с энергетиками по телефону прямой линии «Россети Центр» 8 800 220-0-220

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Фото предоставлено Липецкэнерго