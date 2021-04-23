Игорь Маковский проверил ход работ по повышению надежности электросетей 6-10 кВ Тверской области

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В зоне особого внимания энергетиков восточные районы Тверской области, где из-за аномального снегопада прошедшей зимой были зафиксированы отключения энергоснабжения. В общей сложности ремонт и расчистка просек запланированы на 1384 воздушных линиях, с начала года работы выполнены на 311 линях.

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Сотрудниками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье в регионе выполнена замена и ремонт 1832 опор линий электропередачи 6-10 кВ, перетяжка более 85 км провода. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 2100 км просек, произведена вырубка 8130 деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

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Также руководитель энергокомпаний проинспектировал состояние производственных объектов Весьегонского района электрических сетей.

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«В регионе продолжает действовать усиленная группировка энергетиков, темпы работ хорошие, на ряде участков объем выполненных работ превышает запланированный. Реализация полного комплекса мероприятий по повышению надежности позволит свести к минимуму возможность технологических нарушений и сбоев в электроснабжении жителей Тверской области», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго