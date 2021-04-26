«Открытие»: россияне готовы искать подработку

Большинство наших соотечественников хотят сочетать работу дома и в офисе.

80% россиян готовы искать подработки или уже подрабатывают - таковы результаты опроса, проведенного экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Больше половины поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда. При этом только 4% наших сограждан считают, что рынок труда после пандемии вернется к доковидному состоянию.

У 70% россиян есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством - в Московском регионе и Центральном федеральном округе (, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов. На Северном Кавказе их доля достигает 15%.

А 21% опрошенных заявили об отсутствии постоянной работы в принципе. Тут лидер Дальневосточный федеральный округ, тогда как в Московском регионе таких респондентов составляет 17%.

Большинство россиян готовы работать больше. 70% опрошенных заявили, что пока не искали, но готовы искать подработки. 10% уже имеют их, считая их насущной необходимостью. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках. Еще 10% сообщили, что и так слишком много сил тратят на своей нынешней работе.

Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса. По мнению 16%, работать в офисе эффективнее, чем на удаленке, а 14%, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.

50% опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, если это сохранит их оплату труда. Еще 18% поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 14% относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.