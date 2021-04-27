Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Твери

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Перед началом заседания Штаба глава энергокомпании и руководители исполнительного аппарата Обществ лично посетили объекты районов электрических сетей филиала. Они оценили ход работ по ремонту опор и замене проводов, расчистке просек линий электропередачи сети 6-10 кВ, проверили ведение документации, укомплектованность РЭС техникой и материалами, соблюдение требований производственной безопасности, а также условия труда и отдыха персонала

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В общей сложности на территории Тверской области запланированы работы на 1384 воздушных линиях, которые поставляют электроэнергию более чем 9500 населенным пунктам и 750 000 жителям региона. С начала года энергетики заменили и отремонтировали 1832 опоры, перетянули более 85 км провода. К 1 мая мероприятия по повышению надежности будут завершены уже на 553 линиях, от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей работе линий электропередачи, расчистят свыше 2400 километров просек.

Особое внимание на Штабе было уделено ликвидации технологических нарушений в энергосетях, которые были вызваны аномальным снижением температуры и снегопадом. В числе наиболее пострадавших территорий области: Весьегонский и Бежецкий районы.

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Сотрудники «Россети Центр» заранее готовились к непогоде. Сразу после получения прогноза от регионального управления МЧС России и Тверского Гидрометцентра была усилена группировка сил и средств на северо-востоке области. Это позволило энергетикам оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам и вернуть свет в дома жителей.

«Погода продолжает приносить сюрпризы. В последние выходные апреля вновь выпал снег, высота покрова в ряде территорий Тверской области достигла 15 сантиметров. Энергетики были максимально мобилизованы и в течении короткого промежутка времени справились с последствиями стихии», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставленоЛипецкэнерго