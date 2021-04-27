Липецкэнерго повысило надежность энергоснабжения трех районов Липецкой области

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Первым крупным объектом ремонтной программы филиала «Россети Центр Липецкэнерго» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду стала высоковольтная линия электропередачи 110 кВ «Заход». Данная линия осуществляет транзит электроэнергии от ПС 220/110/35кВ Дон до ПС 110/35/10кВ Лебедянь и потребителей Данковского, Краснинского и Лебедянского районов. Среди крупных предприятий, запитанных от воздушной линии 110 кВ «Заход», - тепличный комбинат ЛипецкАгро;филиал ГНИИХТЭОС«Силан» - старейшее предприятие по производству силиконов, без которых практически не обходится ни одна отрасль промышленности России;крупнейший в России производитель доломитов - ОАО «Доломит»; развивающееся садовое хозяйствоООО «Агроном – Сад», партнерами которого являются крупнейшие розничные сети и производители.

В ходе ремонта энергообъекта энергетики заменили 1309 дефектных изоляторов на современные усовершенствованные аналоги. Кроме того, произвели регулировку стрел провеса провода на 14 участках линии,что позволило повысить габарит линии относительно земли, а, следовательно, и безопасность ее эксплуатации. Особую значимость данные работы приобрели на участке воздушной линии с переходом через автодорогу Лебедянь -Красное. Общий объем средств, направленных на выполнение перечисленных технических мероприятий, составил более 1 млн рублей.

Проведенныеработы позволили значительно повысить надежность электроснабжения потребителей сразу трех районов Липецкой области: Данковского, на территории которого действует Особая экономическая зона промышленно-производственного типа регионального уровня «Данков»; Лебедянского, где функционируют 7 крупных промышленных и 12 агропромышленных предприятий, и Краснинского, в структуре экономики которого ведущее место принадлежит агромпромышленному комплексу.

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Фото предоставлено Липецкэнерго