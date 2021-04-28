«Открытие» расширил возможности мобильного банка

Для индивидуальных предпринимателей, и владельцев малого и среднего бизнеса появилось сразу несколько полезных функций.

Новый инструмент появился в Справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций. Такая опция существенно упрощает сверку и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.

Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты, что позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.

Также клиенты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки - достаточно знать номер карты получателя. Деньги можно перевести с помощью интернет-банка «Бизнес-портал». При этом дополнительно подключать услугу не нужно – она в разделе «Бизнес-карты».

Кроме того была усовершенствована и функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Напомним, эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.