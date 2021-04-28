Александр Афанасьев поздравил с профессиональным праздником работников скорой помощи

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Сегодня председатель горсовета Александр Афанасьев поздравил с профессиональным праздником коллектив Центральной станции скорой медицинской помощи.

Вместе с волонтерами он приехал на станцию во время пересменки, в 7.30 утра. Передал цветы и поздравления от липчан главному фельдшеру Галине Климовой, посмотрел оснащение станции. А волонтеры дарили цветы всем работниками, которые шли на работу или со смены. Для хорошего настроения.

- Последний год показал, что бригады «скорой» это настоящий отряд героев. Все без исключения. Фельдшеры, медсестры и медбратья, водители, диспетчеры. Они первыми оказались на «передовой» борьбы с коронавирусом. В пик эпидемии количество звонков в скорую зашкаливало. Бригады работали сверх своих возможностей. Спасали жизни и здоровье липчан. Спасибо за труд, самоотверженность и терпение! - отметил спикер горсовета, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Афанасьев. - Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, и от всей души желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого горсовета.