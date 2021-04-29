В Липецке утвердили доплаты учителям и повысили оклады бюджетников социальной сферы

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В Липецке внесли поправки в Бюджет города на текущий год. Доклад главного финансиста заслушали на восьмой сессии горсовета. Согласно изменениям, большая часть доходов города пойдет на переселение из ветхого и аварийного жилья, а также строительство и ремонт дорог.

Для переселенцев выделили 451,9 миллионов рублей, на дороги – 151,4 млн. Как известно, наиболее крупные объекты в 2021 году – это реконструкция проспекта Победы и улицы Баумана, на что уйдет 84,8 млн. Также потребуется 18 млн на оборудование объездных путей на улице 50 лет НЛМК, которую скоро перекроют. Еще 48,6 млн направят на строительство дорог в Елецком микрорайоне, в районе Опытной, на улицах Стаханова и Катукова. Кроме этого почти 30 млн уйдет на строительство садика в 32-33 микрорайонах.

Немалую сумму из бюджета выделили учителям, педагоги Липецка ежемесячно будут получать доплаты за классное руководство – всего 172,7 млн на всех за год. Оставшиеся деньги пойдут на выплаты по судам, систему оповещения ЧС, обустройство площадки для пляжного волейбола в Тракторном и премии липчанам, имена которых занесли на Доску Почета «Трудовая слава города Липецка».

Как доложила главный финансист Липецка Татьяна Григорова, в 2021 году по доходам казна вырастет на 816,9 млн рублей, по расходам – на 819,3 млн.

При распределении бюджета, парламентарии подняли вопрос о плохом состоянии дорог у школ и детских садов. На подъезды и подходы к учреждениям часто жалуются своим депутатам родители. На претензию ответила мэр города Евгения Уваркина. Градоначальник в курсе ситуации, признала, что дороги у школ и садиков действительно требуют ремонта, но денег на это нет, поэтому пришлось просить у области. Средства должны выделить в мае-июне.

В защиту мэра, спикер горсовета Александр Афанасьев подтвердил, что объем средств и работы по школам немалый, список всех школ и садиков составили и передали областным властям.

– Перечень школ действительно большой, – заметил председатель парламента. – Глава города добивается у губернатора поддержки в этом вопросе. Мы уверены, что помощь нам окажут и до начала нового учебного года проделают всю необходимую работу.

Депутаты утвердили Бюджет в двух чтениях. На 2020 год доходы Липецка составили 13,2 млрд. рублей, расходы – 13,8 млрд, дефицит – 632 миллиона.

Помимо этого на сессии подняли оклады работников социальных сфер в Липецке, зарплаты отдельных категорий бюджетников, с учетом уровня инфляции, повышаются на 3,6%. Это касается педагогов учреждений дополнительного образования, работников сфер культуры и спорта и медработников.

– Сегодня утвердили почти полмиллиарда рублей, – подвел итог сессии Александр Афанасьев. – Весомая статья расходов – вознаграждение за классное руководство. Классный руководитель это не просто учитель, он помогает ребенку со многими проблемами, он и друг, и где-то даже родитель. У него большая нагрузка и поддержка нужна, конечно. Кроме этого традиционно в начале сезона ремонтов мы выделяем большие суммы на дороги, включая реконструкцию в рамках нацпроекта и текущие ремонты.

Отвечая на вопросы СМИ, спикер отметил, что изменения в бюджет происходят ежемесячно. Что касается переселения и дорог – на эти цели средства направляют сразу, как только появляется возможность. При этом Александр Афанасьев отдельно подчеркнул, что исполнение Бюджета по всем выделенным средствам, особенно на дороги, горсовет будет тщательно контролировать.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.