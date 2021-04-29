Липецкэнерго наградило победителей городской викторины по охране труда

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Представители филиала «Россети Центр Липецкэнерго» приняли участие в награждении победителей городской викторины «Охрана труда: от школы до производства», организованной Департаментом экономического развития администрации города Липецка. Целью конкурса, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда, стало привлечение внимания общественности к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и формирования сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда.

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В конкурсе приняли участие 5 команд из учебных заведений Липецкой области. В ходе викторины, включившей в себя три этапа, школьники представляли визитные карточки команд, решали тестовые задания и анализировали видеоролики с нарушениями требований безопасности, решали ситуационные задачи и демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи. Победителями конкурса стали команды, набравшие наибольшее число баллов. Ими стали - команда 45-й школы «Территория безопасности» (1 место), команда 61-й школы «61-й кадр» (2 место) и команда «112» из школы №38 (3 место).

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«Для Липецкэнерго охрана труда и сохранение жизни и здоровья работников является главной ценностью, поэтому мы не могли остаться в стороне от такого значимого мероприятия. Профилактика производственного травматизма, бережное отношение к собственному здоровью – обо всем этом нужно говорить с детьми еще со школьной скамьи. Благодарим участников и организаторов конкурса и поздравляем победителей. Подобные мероприятия помогут формированию принципов безопасной работы и здоровых условий труда», - поздравил призеров и. о. заместителя главного инженера - начальника управления производственной безопасности и производственного контроля Дмитрий Коротков.

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Фото предоставлено Липецкэнерго