Сотрудников НЛМК будет встречать симфонический оркестр, а сами металлурги организуют документальный театр

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7 мая с 06:30 на Площади Металлургов заводчан у проходных будет приветствовать симфонический оркестр, волонтеры раздадут георгиевские ленточки, а на площади перед заводоуправлением организуют инсталляцию «Вместе как один».

9 мая в 09:00 в Парке Металлургов заработает стена «Герои в памяти». Все желающие смогут разместить фотографию своего героя на единой площадке. Если нет фотографии волонтеры помогут оформить табличку с личными данными.

9 мая в 12:00 состоится митинг у Памятного комплекса, посвященного воинам металлургам погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Также в Парке Металлургов 9 мая откроется выставка «НЛМК в годы войны». Посмотреть полную экспозицию фотографий можно с помощью смартфона. На стендах будут размещены QR-коды.

9 мая в 18-30 на сцене Парка Металлургов начнётся представление документального театра. «Картины военных лет» представят сотрудники НЛМК. Сюжет постановки основан на реальных событиях и судьбах людей, которые работали на комбинате в годы Великой Отечественной войны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.