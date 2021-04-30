В парке Металлургов наградили участников плоггинг-забега

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Около 200 человек в 6 округах Липецка прошли дистанцию, по пути собирая мусор. Металлурги, волонтеры, школьники и просто неравнодушные липчане демонстрировали, что можно не только поддерживать себя в форме, но и заботится об окружающей среде. За 90 минут команды собрали больше тонны мусора, третью часть из которого составил пластик.

Награды победителям вручали в парке Металлургов директор дирекции по связям с государственными организациями НЛМК Марина Иванова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, руководитель проекта «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По итогам первое место заняла команда во главе с Евгенией Фрай, на втором месте – команда Игоря Подзорова и замыкают тройку лидеров – активисты во главе с Алексеем Хариным.

НЛМК поддерживает многочисленные экологические акции и инициативы, продолжает совершенствовать свои площадки в этом направлении. Комбинат можно смело назвать не только производственным гигантом, но и лидером по внедрению природоохранных технологий в мировой металлургии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.