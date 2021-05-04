Липецкэнерго присоединилось к автопробегу «Энергетики - Великой Победе»

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Целью мероприятия стало увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны, привлечение внимания жителей регионов к истории Родины.

Участниками патриотической акции в Липецкой области стали 5 автомашин липецкого филиала «Россети Центр» с символикой Победы. На борту одной из них — портрет участника войны, ветерана Липецкэнерго Долгополова Алексея Титовича, боевой путь которого начался в апреле 1943 году. Он воевал на Белорусском, Украинском фронтах, участвовал в сражениях на Курско-Орловской дуге и освобождении Пруссии. За проявленное мужество сержант отдельного батальона связи награжден Орденом отечественной войны I степени, медалью «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и др.

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По ходу запланированного маршрута автоколонна Липецкэнерго под управлением водителей-электромонтеров во главе с и. о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сабиром Агамалиевым посетила несколько мест боевой славы на липецкой земле.

Представители Липецкэнерго возложили цветы у мемориального комплекса с Вечным огнем в честь воинов-героев, погибших в годы войны 1941-1945 гг., на Площади героев в Липецке. Посетили монумент «Танк», символизирующей победоносный путь 1-го гвардейского танкового корпуса от Липецка до Берлина, памятники воину-освободителю на месте братской могилы и солдату-победителю Василию Теркину в Лебедяни.

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Финальным мероприятием акции станет возложение цветов 9 мая на территории первого и единственного в России мемориального комплекса героям-энергетикам в Туле. Всего в автопробеге будет задействовано порядка 200 единиц автомобильной и специальной техники. Энергетики посетят более 120 памятников и мест боевой славы, а протяженность маршрута акции составит свыше 6 000 километров.

«9 Мая - день славы, доблести и силы духа. Он выстрадан нашей страной и всегда будет напоминать нам о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить людям в то суровое время. Тем, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины и тем, кто своим трудом в тылу приближал Победу. Долг каждого из нас — хранить эту память. Пусть не угасает огонь, зажженный в честь бессмертного подвига нашего народа!», - прокомментировал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сабир Агамалиев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго