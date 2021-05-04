Репетиция и парад 9 Мая в Липецке: как поедут автобусы

В Липецке 6 и 9 мая изменятся схемы движения 17-ти автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 6 и 9 мая из-за репетиции и парада Победы на площади Героев перекроют движение. Изменятся маршруты 17-ти автобусов. Мероприятия завершатся, ориентировочно, к 11.00.

Автобус №11 поедет по схеме "улица Пришвина - Гагарина - площадь Авиаторов" и "улица Шкатова - Цем. завод". Транспорт №24 и №24а будет двигаться по маршрутам "Сырский Рудник - улица Московская - площадь Авиаторов" и "улица Шкатова - Чаплыгинское шоссе".

Автобусы №306, №322, №325 и №359 в направлении НЛМК поедут так "микрорайон "Университетский" - улица Космонавтов - Терешковой - площадь Победы - улица Советская - площадь Революции - улица Карла Маркса - далее". А в обратную сторону "НЛМК - площадь Петра Великого - улица Советская - Терешковой - Железнодорожный вокзал - Космонавтов - далее".

Маршрут транспорта №9 "Парк "Молодежный" - проспект Победы - улица Терешковой - Ж/д вокзал - улица Гагарина - площадь Авиаторов - Космонавтов - парк "Молодежный". Автобус №36 будет двигаться в оба направления по схеме "Гипермаркет "Аршин" - проспект Победы - улица Терешковой - Ж/д вокзал". А автобус №345 поедет так "улица Терешковой - площадь Авиаторов".

Транспорт №300 и №356 отправится по схемам "Терешковой - площадь Авиаторов" и "Шкатова - Педагогический университет". Автобусы №311, №324 и №347 поедут по маршруту "Ж/д вокзал - площадь Авиаторов" и "Шкатова - Педагогический университет".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время праздничных мероприятий приостановят движение садоводческих автобусов №23 и №48. После репетиции и парада Победы транспорт поедет по привычным схемам.