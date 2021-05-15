Под Липецком в страшном ДТП с автоцистерной погиб водитель

В Липецке в ДТП с автоцистерной погиб водитель "Рено" Фото: принтскрин видео.

В эту субботу, 15 мая, под Липецком произошла серьезная авария. В районе садоводческого товарищества "им. Мичурина" на 287 км трассы Орел-Тамбов столкнулись "Рено Меган" и автоцистерна. Удар был такой силы, что грузовик завалился на бок. Второй автомобиль откинуло на несколько метров от места ДТП.

От иномарки осталась груда металла. К месту происшествия стянулись скорая помощь, полиция, сотрудники ГИБДД и 1 подразделение пожарной охраны. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, деблокирование не проводилось.

Как стало известно "КП-Липецк", за рулем грузовика находился 60-летний мужчина. 41-летний водитель "Рено" погиб на месте. В цистерне горючих материалов не было. Предварительная причина аварии - выезд легковушки на встречную полосу.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщила "КП-Липецк" начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Ольга Снежкова. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяная женщина на внедорожнике просит смягчить приговор за смертельное ДТП с семьей медиков в Липецке

В Октябрьский районный суд Липецка поступила апелляционная жалоба от супругов, которые в страшной аварии потеряли 18-летнего сына. Они считают 8 лет лишения свободы недостаточным сроком для данного преступления (подробности)