Пьяная женщина на внедорожнике просит смягчить приговор за смертельное ДТП с семьей медиков в Липецке

В Октябрьский районный суд Липецка поступила апелляционная жалоба от супругов, которые в страшной аварии потеряли 18-летнего сына. Они считают 8 лет лишения свободы недостаточным сроком для данного преступления.

Речь идет о ДТП на улице Зеленая, которое произошло 9 августа 2020 года. Внедорожник "Тойота Рав-4" вылетел на встречку и врезался в "Ладу". В отечественной машине ехали супруги-медики, их сын и еще одна пассажирка. Семью с тяжелейшими травмами доставили в больницу. Парня спасти не удалось.

Оказалось, что за рулем иномарки находилась 38-летняя женщина. Она была пьяна. В суде свою вину липчанка отрицать не стала. Призналась, что накануне трагедии поругалась с мужем, выпила два бокала вина и в расстроенных чувствах села за руль. Суд признал ее виновной и приговорил к 8 года колонии общего режима. А в пользу семьи взыскали компенсацию морального вреда.

Однако, такое наказание не устроило потерпевших. Как сообщили в пресс-службе липецкого облсуда, супруги считают, что суд не в полной мере учел обстоятельства преступления и личность виновной. Они указали, что приговоренная находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения - пороговое значение было превышено в 8,3 раза. Добавили, что женщину за год до ДТП привлекали к административной ответственности за превышение скорости и за уклонение от административного наказания. Также у нее не было страховки на машину.

В то же время в суд поступила апелляционная жалоба от защитника водителя "Тойоты". Адвокат считает приговор чрезмерно суровым, как и размер компенсации морального вреда. И просит смягчить приговор, ведь женщина способствовала расследованию и раскрытию преступления, добровольно возместила часть вреда. А именно - снизить размер наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение.