В Липецке выбрали лучшего метролога

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Этот день символизирует признание заслуг всех метрологов и специалистов метрологических служб организаций, вносящих свой вклад в обеспечение единства измерений. В нашем регионе функции Росстандарта в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений осуществляет ФБУ «Липецкий ЦСМ».

В этот день в 1875 году была подписана Метрическая конвенция. Это соглашение заложило основу глобального сотрудничества в области метрологии. Именно на нем базируются измерения повседневной жизни, научные открытия, современное производство и международная торговля, обеспечивающие качество жизни и безопасность людей.

Тема Всемирного дня метрологии в этом году «Измерения для здоровья». Такой выбор обусловлен осознанием важности измерений в сохранении здоровья. Сейчас весь мир сосредоточен на быстром и эффективном восстановлении от воздействия пандемии COVID -19. Метрологи приняли самое активное участие в противодействии новым национальным и глобальным вызовам, использовали накопленные знания в метрологической науке для решения возникших задач.

Сохранение здоровья в точности измерений

В связи с распространением коронавирусной инфекции возросла потребность в поверке и калибровке средств измерений медицинского назначения. Статистические данные свидетельствуют, что по сравнению с 2019 годом в Липецком ЦСМ увеличилось количество поверяемых пульсоксиметров, спирографов, спирометров, прикроватных мониторов, дозаторов пипеточных, различных анализаторов, тонометров, медицинских инфракрасных и электронных термометров и многих других. По словам заместителя директора ФБУ «Липецкий ЦСМ» Игоря Комолова, квалификация специалистов, эталонная база и измерительные возможности центра позволяют проводить поверку и калибровку до 90 процентов средств измерений, используемых в медицинских учреждениях региона.

Выбрали лучших

В этом году для повышения привлекательности работы метрологов и авторитета метрологических служб Липецкий ЦСМ при поддержке Управления инвестиций и инноваций Липецкой области провел конкурс «Лучшая метрологическая служба Липецкой области».

Конкурс проводился среди учреждений, предприятий и организаций региона, имеющих в своем составе штатную метрологическую службу. На основании рассмотренных материалов и экспертной оценки конкурсной комиссией были определены победители.

По результатам конкурса 2021 года первое место в номинации «Аккредитованные метрологические службы организаций» присвоено ООО «Газпром трансгаз Москва», второе место заняло ООО «Центр приборного контроля», третье – АО «Газпром газораспределение Липецк». В номинации «Метрологические службы юридических лиц» диплом за первое место получило АО «Елецгидроагрегат», второе – ООО «Лебедянский машиностроительный завод», третье – АО «Липецкнефтепродукт».

В номинации «Лучший метролог Липецкой области» победу одержал главный метролог АО «Елецгидроагрегат» Вячеслав Каменев, второе место занял Максим Щетинин – главный метролог ООО «Центр приборного контроля», третье – инженер по метрологии АО «Липецкнефтепродукт» Лариса Окунева.

Награждение победителей состоялось в ФБУ «Липецкий ЦСМ» на торжественном собрании, посвященном Всемирному дню метрологии.

«Такие конкурсы привлекают внимание к вопросам обеспечения единства измерений, повышают авторитет профессии метролога и стимулируют творческую активность специалистов метрологических служб», — подчеркнул директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

Поздравление-врезка:

Поздравляем с праздником всех, кто посвятил себя и имеет отношение к этой профессии! Желаем успехов в труде, точности в достижении целей, крепкого здоровья, удачи и, конечно, счастья вам и вашим близким!

Директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» А. Н. Сидоров